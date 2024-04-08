Шовковський назвав винних у тому, що Динамо не змогло обіграти ЛНЗ
Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський підбив підсумок матчу чемпіонату України з ЛНЗ. Наставник незадоволений реалізацією моментів своєї команди.
Шовковський запевнив, що "Динамо" продовжуватиме боротися за чемпіонський титул, повідомляє офіційний сайт клубу.
У понеділок, 8 квітня, відбувся поєдинок 23 туру української Прем'єр-ліги, у якому "Динамо" прийняло ЛНЗ. Господарі поля швидко повели у рахунку, але не зуміли виграти через помилку свого голкіпера.
Шовковський засмучений результатом
Наставник "Динамо" шкодує, що його підопічні не зуміли виграти домашній поєдинок. Він зазначив, що у футболістів київської команди вдавалося грати видовищно та потужно. У першому таймі "біло-сині" могли забити більше одного голу.
"Після перерви намагалися знову повести в рахунку. На жаль, не вдалося, хоча моменти для цього були. Не вистачило реалізації в атаці та концентрації в обороні. Прикра нічия, але ми рухаємось далі", — розповів Шовковський.
Тренер підтвердив, що перед командою стоїть завдання стати чемпіоном, і у кожному матчі "Динамо" грає лише на перемогу. Також Шовковський нагадав, що дотримується принципу ротації, саме тому в основному складі вийшов резервний голкіпер Руслан Нещерет.
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