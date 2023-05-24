Шовковский прокомментировал игру Шапаренко и Бущана

Александр Шовковский на пресс-конференции. Скриншот YouTube

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал убедительную победу своей команды в 28-м туре украинской Премьер-лиги. Столичная команда разгромила на выезде "Колос" со счетом 3:0.

Тренер уделил особое внимание возвращение в свой Николая Шапаренко, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

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Киевляне забили гол. Фото: официальный сайт "Динамо" (Киев)

Комментарий Шовковского

Наставник "Динамо" отметил возвращение на поле после травм голкипера Георгия Бущана и полузащитника Николая Шапаренко, который не играл с сентября прошлого года. Вратарь вышел в основном составе, хавбек появился на замену.

"Хорошо что, что сыграли сегодня "на ноль". Я рад за Жору Бущана, который наконец вернулся в основной состав и провел свою первую игру в этом году. Очень рад за Николая Шапаренко. Хотели дать ему шанс сегодня. Да, он еще не готов на все 100 процентов, мы это видим, но в то же время хотим, чтобы у него было больше стимулов готовиться и постараться выйти на хороший уровень своих кондиций к июньским матчам сборной Украины. Хотим, чтобы он был готов помочь нашей национальной команде добыть важные очки, добыть первые победы в отборе на Евро-2024. Поддерживаем нашу молодежь и смотрим в будущее.

В завершение хотел бы сказать, что это матч был для меня особенным: сегодня день рождения моей мамы, Ольги Корнеевны, и я хотел бы ее поздравить", — рассказал Александр Шовковский.

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