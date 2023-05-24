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Шовковский прокомментировал игру Шапаренко и Бущана

24 мая 2023 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский прокомментировал игру Шапаренко и Бущана
Александр Шовковский на пресс-конференции. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал убедительную победу своей команды в 28-м туре украинской Премьер-лиги. Столичная команда разгромила на выезде "Колос" со счетом 3:0. 

Тренер уделил особое внимание возвращение в свой Николая Шапаренко, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

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"Динамовцы" долго не могли "пробить" голкипера "Колоса" Евгения Волынца. Но на 27-й минуте вратарь под прессингом Пэрриса допустил нелепую ошибку. Во второй тайме красивый удар удался Андриевскому, а "точку" в матче поставил Волошин. 

Колос — Динамо
Киевляне забили гол. Фото: официальный сайт "Динамо" (Киев)

Комментарий Шовковского 

Наставник "Динамо" отметил возвращение на поле после травм голкипера Георгия Бущана и полузащитника Николая Шапаренко, который не играл с сентября прошлого года. Вратарь вышел в основном составе, хавбек появился на замену. 

"Хорошо что, что сыграли сегодня "на ноль". Я рад за Жору Бущана, который наконец вернулся в основной состав и провел свою первую игру в этом году. Очень рад за Николая Шапаренко. Хотели дать ему шанс сегодня. Да, он еще не готов на все 100 процентов, мы это видим, но в то же время хотим, чтобы у него было больше стимулов готовиться и постараться выйти на хороший уровень своих кондиций к июньским матчам сборной Украины. Хотим, чтобы он был готов помочь нашей национальной команде добыть важные очки, добыть первые победы в отборе на Евро-2024. Поддерживаем нашу молодежь и смотрим в будущее.

В завершение хотел бы сказать, что это матч был для меня особенным: сегодня день рождения моей мамы, Ольги Корнеевны, и я хотел бы ее поздравить", — рассказал Александр Шовковский. 

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