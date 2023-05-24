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Шовковський прокоментував гру Шапаренка та Бущана

24 травня 2023 16:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський прокоментував гру Шапаренка та Бущана
Олександр Шовковський на пресконференції. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Виконувач обов'язків головного тренера "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував переконливу перемогу своєї команди у 28-му турі української Прем'єр-ліги. Столична команда розгромила на виїзді "Колос" із рахунком 3:0.

Тренер приділив особливу увагу повернення до свого Миколи Шапаренка, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

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"Динамівці" довго не могли "пробити" голкіпера "Колоса" Євгена Волинця. Але на 27-й хвилині воротар під пресингом Перріса припустився безглуздої помилки. У другому таймі гарний удар вдався Андрієвському, а "крапку" в матчі поставив Волошин.

Колос - Динамо
Кияни забили гол. Фото: офіційний сайт "Динамо" (Київ)

Коментар Шовковського

Наставник "Динамо" відзначив повернення на поле після травм голкіпера Георгія Бущана та півзахисника Миколи Шапаренка, який не грав із вересня минулого року. Воротар вийшов у основному складі, хавбек з'явився на заміну.

"Добре, що зіграли сьогодні "на нуль". Я радий за Жору Бущана, який нарешті повернувся до основного складу і провів свою першу гру цього року. Дуже радий за Миколу Шапаренка. Хотіли дати йому шанс сьогодні. Так, він ще не готовий на всі 100 відсотків, ми це бачимо, але водночас хочемо, щоб у нього було більше стимулів готуватися і постаратися вийти на хороший рівень своїх кондицій до червневих матчів збірної України, хоча він готовий допомогти нашій національній команді здобути очки, здобути перші перемоги у відборі на Євро-2024. Підтримуємо нашу молодь і дивимось у майбутнє.

На завершення хотів би сказати, що це матч був для мене особливим: сьогодні день народження моєї мами, Ольги Корніївни, і я хотів би її привітати", — розповів Олександр Шовковський.

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