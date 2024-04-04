Шовковский прокомментировал победу на Зарей и очередной гол Бражко

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поделился мнением после уверенной победы его подопечных над "Зарей". Он сравнил игру с последним матчем против луганчан и дал оценку молодому таланту Бражко.

Об этом специалист рассказал в интервью сразу после матча, передает Новини.LIVE.

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"По сравнению с прошлой встречей с "Зарей" это была совсем другая игра. И по погодным условиям, и по составу соперника. Но наши наработки не зависят от соперника, мы не подстраиваемся, а пытаемся реализовать свои планы во время игры. Счет 3:0 говорит за себя — сегодня мы продемонстрировали качественную игру и порадовали наших болельщиков", — говорит Шовковский.

Шовковскому неважно, кто будет забивать

Также журналисты отметили Владимира Бражко, который после сборной уже во втором матче забивает. Но тренер на вопрос о нем ответил в сторону команды.

"Вся команда сыграла на самом высоком уровне. Да, не обошлось без ошибок, но это футбол. Что касается Бражко, он забивает, это замечательно, это в пользу команды, но в принципе мне неважно, кто ставит точку. Главное, чтобы команда выигрывала и демонстрировала качественную игру", — добавил коуч.

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