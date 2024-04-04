Шовковський прокоментував перемогу над Зорею та черговий гол Бражка

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився думкою після впевненої перемоги його підопічних над "Зорею". Він порівняв гру з останнім матчем проти луганчан та дав оцінку молодому таланту Бражка.

Про це фахівець розповів в інтерв’ю одразу після матчу, передає Новини.LIVE.

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"Порівняно з минулою зустріччю із "Зорею" це була зовсім інша гра. І щодо погодних умов, і щодо складу суперника. Але наші напрацювання не залежать від суперника, ми не підлаштовуємося, а намагаємось реалізувати свої плани під час гри. Рахунок 3:0 говорить за себе — сьогодні ми продемонстрували якісну гру та порадували наших уболівальників", — каже Шовковський.

Шовковському неважливо, хто буде забивати

Також журналісти відзначили Володимира Бражка, який після збірної вже у другому матчі забиває. Але тренер на питання про нього відповів в бік команди.

"Уся команда зіграла на найвищому рівні. Так, не обійшлося без помилок, але це футбол. Щодо Бражка, він забиває, це чудово, це на користь команді, але в принципі мені не важливо, хто ставить крапку. Головне, щоб команда вигравала та демонструвала якісну гру", — додав коуч.

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