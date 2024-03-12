Шовковский рассказал, доволен ли он игрой Динамо после матча с Зарей

Футболисты "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу своей команды над луганской "Зарей". Наставник признал, что на действия футболистов повлияли погодные условия.

Шовковский заверил, что "динамовцы" старались выполнить установку на игру, сообщает YouTube-канал "Динамомания".

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Голы Владислава Ваната и Дениса Попова принесли "Динамо" три балла в поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги против "Зари". Луганская команда почти ничего не создала у ворот Георгия Бущана. Наставник Александр Шовковский считает, что его подопечные выполнили требования тренерского штаба.

Александр Шовковский наблюдает за игрой команды. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказал Шовковский

Перед матчем футболисты "Динамо" получили задание уделить максимум внимания атакам и "растянуть" оборону "Зари" с помощью действий на флангах. Несмотря на заснеженное поле, "бело-синим" удалось воплотить идею тренера в два гола.

Погодные условия во время матча. Фото: Новини.LIVE

Шовковский ответил на вопрос об игре молодого футболиста "Динамо" Тараса Михавко. Наставник заявил, что юный возраст игрока не мешает ему адаптироваться в команде и выдерживать конкуренцию со стороны более опытных исполнителей.

Тренер заявил, что "Динамо" не собирается проводить товарищеские матчи во время паузы в национальном чемпионате. Сразу 12 футболистов команды вызваны в национальные сборные.

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