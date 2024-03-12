Шовковський розповів, чи задоволений він грою Динамо у матчі із Зорею

Футболісти "Динамо" святкують гол. Фото: пресслужба клубу

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував перемогу своєї команди над луганською "Зорею". Наставник визнав, що на дії футболістів вплинули погодні умови.

Шовковський запевнив, що "динамівці" намагалися виконати установку на гру, повідомляє YouTube-канал "Динамоманія".

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Голи Владислава Ваната та Дениса Попова принесли "Динамо" три бали у поєдинку 21-го туру української Прем'єр-ліги проти "Зорі". Луганська команда майже нічого не створила біля воріт Георгія Бущана. Наставник Олександр Шовковський вважає, що його підопічні виконали вимоги тренерського штабу.

Олександр Шовковський спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Що сказав Шовковський

Перед матчем футболісти "Динамо" отримали завдання приділити максимум уваги атакам та "розтягнути" оборону "Зорі" за допомогою дій на флангах. Попри засніжене поле, "біло-синім" вдалося втілити ідею тренера у два голи.

Погодні умови під час матчу. Фото: Новини.LIVE

Шовковський відповів на запитання про гру молодого футболіста "Динамо" Тараса Михавка. Наставник заявив, що юний вік гравця не заважає йому адаптуватися у команді та витримувати конкуренцію з боку досвідченіших виконавців.

Тренер заявив, що "Динамо" не збирається проводити товариські матчі під час паузи у національному чемпіонаті. Відразу 12 футболістів команди викликали до національних збірних.

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