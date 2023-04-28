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Шовковский рассказал, почему "Динамо" обыграло "Металлист"

28 апреля 2023 17:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский рассказал, почему Динамо обыграло Металлист
Александр Шовковский дает интервью. Скриншот из YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" обыграло харьковский "Металлист" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Исполняющий обязанности тренера "бело-синих" Александр Шовковский отметил командную работу соперника и назвал причину победы своей команды. 

Противостояние получилось тяжелым для столичного клуба, напоминает портал "Динамо Киев от Шурика". 

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Тактические заготовки "Динамо"

Согласно утверждению бывшего вратаря команды, система подготовки "Динамо" к матчам не изменилась. Он похвалил соперника за организацию игры и объяснил, за счет чего "Динамо" удалось одержать победу. 

"Понимали, за счет чего будет играть наш соперник. Что-то из этого у "Металлиста" получилось — мы пропустили несколько острых выпадов на свои ворота. Мы с самого начала матча активно мешали сопернику разыгрывать мяч. А когда у нас появился численный перевес, нам это стало удаваться намного легче.

Мы прижали харьковчан к воротам и старались ускорить игру, чтобы ограничить его во времени, в пространстве и вынудить его чаще ошибаться. В принципе, нам это удалось. Потом забили два мяча", — рассказал Шовковский.

Сергей Сидорчук УНИАН
Сидорчук бьет по воротам. Фото: УНИАН

Ошибки и нервы

Тренер прокомментировал ошибку защитника Попова, которая привела к голу в ворота Нещерета и подарила "Металлисту" шанс сыграть вничью. Александр Шовковский пообещал сделать выводы из случившегося. 

"После пропущенного мяча в наших действиях начал происходить какой-то сумбур, который имел место аж до третьего забитого мяча.

Но индивидуальное мастерство надо проявлять везде, в каждом компоненте — и в обороне, и в атаке, и в передачах. Говорили не раз ребятам, что мы не сможем забить мяч, если не будем наносить удары по воротам. И сегодня первый мяч забили именно благодаря дальнему удару. А второй и третий наши голы стали следствием хороших комбинаций", — объяснил тренер "Динамо". 

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