Шовковський розповів, чому "Динамо" обіграло "Металіст"

Олександр Шовковський під час інтерв'ю. Скріншот із YouTube

Київське "Динамо" обіграло харківський "Металіст" у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Виконувач обов'язків тренера "біло-синіх" Олександр Шовковський відзначив командну роботу суперника та назвав причину перемоги своєї команди.

Протистояння вийшло важким для столичного клубу, нагадує портал "Динамо Київ від Шурика".

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Тактичні заготівлі "Динамо"

Згідно з твердженням колишнього воротаря команди, система підготовки "Динамо" до матчів не змінилася. Він похвалив суперника за організацію гри та пояснив, внаслідок чого "Динамо" вдалося здобути перемогу.

"Розуміли, внаслідок чого гратиме наш суперник. Щось із цього "Металісту" вийшло — ми пропустили кілька гострих випадів на свої ворота. Ми з самого початку матчу активно заважали супернику розігрувати м'яч. А коли у нас з'явилася чисельна перевага, нам це стало вдаватися набагато легше.

Ми притиснули харків'ян до воріт і намагалися прискорити гру, щоб обмежити його в часі, у просторі та змусити його частіше помилятися. У принципі нам це вдалося. Потім забили два м'ячі", — розповів Шовковський.

Сидорчук завдає удару по воротах. Фото: УНІАН

Помилки та нерви

Тренер прокоментував помилку захисника Попова, яка призвела до голу у ворота Нещерета та подарувала "Металісту" шанс зіграти внічию. Олександр Шовковський пообіцяв зробити висновки з того, що сталося.

"Після пропущеного м'яча у наших діях почав відбуватися якийсь сумбур, який мав місце аж до третього забитого м'яча.

Але індивідуальну майстерність треба виявляти скрізь, у кожному компоненті — й в обороні, й в атаці, й у передачах. Говорили не раз хлопцям, що ми не зможемо забити м'яч, якщо не завдаватимемо ударів по воротах. І сьогодні перший м'яч забили саме завдяки дальньому удару. А другий і третій наші голи стали наслідком добрих комбінацій", — пояснив тренер "Динамо".

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