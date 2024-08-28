Шовковский после ничьи Динамо с РБ Зальцбург заявил, что команда на правильном пути

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

В ответном матче в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с "РБ Зальцбург". Этого результата было недостаточно, чтобы пройти дальше после домашнего поражения 0:2.

После матча ничью прокомментировал главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Читайте также:

Владислав Ванат в матче с "Зальцбургом". Фото: "Динамо"

Что сказал Шовковский после игры

Шовковский отметил, что футболисты пытались сделать все возможное, и он не может упрекнуть команду в отсутствии желания. Именно поэтому он поблагодарил игроков после игры за их затраченные усилия.

При этом он отметил, что им не хватило результата первого матча.

Оценивая выступление команды в квалификации Лиги чемпионов, Шовковский подчеркнул, что это совсем другой уровень, и он гордится командой за их отношение и работу. Он заявил, что команда сделала большой шаг вперед и находится на верном пути, добавляя, что это только начало.

"Мы стремились, старались, в начале игры зажали соперника, но, к сожалению, снова пропустили контратаку и пропустили мяч, хотя у нас были моменты. Безусловно, это огромный опыт, многие игроки впервые играют на международной арене, увидели, что это совсем другой уровень, выше скорости. Это то, к чему мы стремимся в своей работе, чтобы улучшать свои действия — как индивидуальные, так и командные действия. Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться, — это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, — это вы в нынешнем. Думаю, мы однозначно сделали большой шаг вперед, и также думаю, что мы на правильном пути. Нужно продолжать двигаться дальше. После неудачи в прошлом году на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперёд, а дальше все только начинается – я уверен в этом", — сказал тренер.

Александр Шовковский перед матчем с "Зальцбургом". Фото: "Динамо"

Относительно возможных трансферов в "Динамо" Шовковский сообщил, что о них можно будет говорить только после их осуществления, поскольку селекционная служба работает постоянно.

Он также выразил сожаление по поводу минувшей ночи в Украине, вспомнив о разрушении гостиницы в Кривом Роге, где команда всегда останавливалась. Шовковский подчеркнул важность победы Украины для возвращения к нормальной жизни и поблагодарил ВСУ, завершив свои слова пожеланием мира и спокойствия.

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс.

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций.

"Динамо" сыграет с "РБ Зальцбург" без лидера — Шовковский назвал причину.

"Шахтер" должен был остановиться в отеле, который россияне разбомбили в Кривом Роге.