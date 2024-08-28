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Шовковський розповів про причини вильоту з Ліги чемпіонів

28 серпня 2024 07:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Шовковский после ничьи Динамо с РБ Зальцбург заявил, что команда на правильном пути
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У матчі-відповіді в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з "РБ Зальцбург". Цього результату було недостатньо щоб пройти далі після домашньої поразки 0:2.

Після матчу нічию прокоментував головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський слова якого наводить пресслужба клубу.

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Що сказав Шовковський після гри

Шовковський зазначив, що футболісти намагалися зробити все можливе, і він не може дорікнути команді за відсутність бажання. Саме тому він подякував гравцям після гри за їхні витрачені зусилля.

При цьому він зазначив, що їм не вистачило результату першого матчу.

Оцінюючи виступ команди у кваліфікації Ліги чемпіонів, Шовковський підкреслив, що це зовсім інший рівень, і він пишається командою за їхнє ставлення та роботу. Він заявив, що команда зробила великий крок уперед і знаходиться на правильному шляху, додаючи, що це тільки початок.

"Ми прагнули, старалися, на початку гри затиснули суперника, але, на жаль, знову пропустили контратаку та пропустили м’яч, хоча в нас були моменти. Безумовно, це величезний досвід, багато гравців уперше грають на міжнародній арені, побачили, що це зовсім інший рівень, вищі швидкості. Це те, до чого ми прагнемо у своїй роботі, щоб покращувати свої дії – як індивідуальні, так і командні дії. Я завжди казав своїм підопічним, що єдина людина, на кого ви маєте озиратися, - це ви в минулому. Єдина людина, кращими за яку ви маєте бути, – це ви в теперішньому. Думаю, ми однозначно зробили великий крок уперед, і також думаю, що ми на правильному шляху. Треба продовжувати йти далі. Після невдачі в минулорічному виступі на міжнародній арені, думаю, ми зробили величезний крок уперед, ну а далі все тільки починається – я впевнений у цьому", — сказав тренер.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський перед матчем із "Зальцбургом". Фото: "Динамо"

Щодо можливих трансферів у "Динамо", Шовковський повідомив, що про них можна буде говорити лише після їх здійснення, оскільки селекційна служба працює постійно.

Він також висловив жаль з приводу минулої ночі в Україні, згадавши про руйнування готелю в Кривому Розі, де команда завжди зупинялася. Шовковський підкреслив важливість перемоги України для повернення до нормального життя та подякував ЗСУ, завершивши свої слова побажанням миру та спокою.

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футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський РБ Зальцбург

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