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Шовковский выразил соболезнования семьям погибших в Одессе после победы над Черноморцем

2 марта 2024 20:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Шовковский выразил соболезнования семьям погибших в Одессе после победы над Черноморцем
Александр Шовковский. Фото: Динамо
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский после победы над "Черноморцем" в первую очередь поблагодарил ВСУ и выразил соболезнования в адрес семей погибших в результате атаки вражеских дронов на Одессу.

Слово Шовковского опубликовал официальный сайт киевского "Динамо", передает Новини.LIVE.

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"Во-первых, снова скажу то, что я говорил много раз, и то, что я буду продолжать говорить. Благодарен нашим защитникам и защитницам за то, что они делают, за то, что дают нам возможность играть в футбол, дарить эмоции. Да, для кого-то эти эмоции не всегда положительны, но вместе взятые они все равно помогают нам в этот непростой период", — сказал Шовковский.

Динамо настраивалось на трудный матч

Перед этим 2 последних матча между этими командами выиграли одесситы. Поэтому тренер киевлянин особенно готовил своих подопечных.

"Что касается самой игры, то мы настраивались на трудный матч. В последнее время нам не удавалось удачно играть с этой командой и понимали, что сегодня тоже легкой прогулки не будет", — добавил он.

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Динамо
Черноморец
УПЛ
Александр Шовковский

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