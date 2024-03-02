Шовковський висловив співчуття родинам загиблих в Одесі після перемоги над Чорноморцем

Олександр Шовковський. Фото: Динамо

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський після перемоги над "Чорноморцем" в першу чергу подякував ЗСУ та висловив слова співчуття на адресу родин загиблих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу.

Слова Шовковського опублікував офіційний сайт київського "Динамо", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"По-перше, знову скажу те, що я говорив багато разів, і те, що я буду продовжувати говорити. Вдячний нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять, за те, що дають нам можливість грати у футбол, дарувати емоції. Так, для когось ці емоції не завжди позитивні, але разом узяті вони все одно допомагають нам у цей непростий період. По-друге, хотів би сказати слова співчуття на адресу сімей загиблих, включно з дітьми, внаслідок чергової варварської атаки ворога на Одесу", — сказав Шовковський.

Динамо налаштовувалось на важкий матч

Перед цим 2 останніх матчі між цими командами виграли одесити. Тому тренер киянин особливо готував своїх підопічних.

"Що стосується самої гри, то ми налаштовувалися на важкий матч. Останнім часом нам не вдавалося вдало грати з цією командою і розуміли, що сьогодні теж легкої прогулянки не буде", — додав він.

Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.

"Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.

Де Брюйне отримає рекордний контракт в історії футболу.

Провал Магучіх ставить під сумнів золото на Олімпіаді.

"Арсенал" ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка.

Усик вперше показав публіці свою новонароджену дочку.