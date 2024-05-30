Шовковский встретился с Кличко и бывшей звездой сборной Германии — о чем речь

Арне Фридрих (слева) и тренер Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Бывший защитник сборной Германии Арне Фридрих побывал в Украине в качестве амбассадора чемпионата Европы по футболу. Спортсмен провел несколько важных встреч и обсудил футбол с Александром Шовковским.

Главный тренер "Динамо" на своей странице в Instagram рассказал, что ему удалось обсудить с экс-игроком берлинской "Герты".

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Амбассадор Евро-2024 Арне Фридрих побывал с рабочим визитом в Украине. Он посетил Киев по случаю участия национальной команды в финальной части континентального первенства. Бывший футболист занимается продвижение турнира и помощью игрокам и болельщикам, которые в ней нуждаются.

Арне Фридрих, Александр Шовковский и Виталий Кличко. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Фридрих встретился с чиновниками из УАФ, после чего посетил базу сборной Украины для игроков с ампутациями конечностей. Также экс-защитник Бундестим в посольстве ФРГ встретился с мэром Киева Виталием Кличко и главным тренером "Динамо" Александром Шовковским.

О чем Фридрих говорил с Шовковским

Наставник "бело-синих" остался в восторге от беседы с Арне Фридрихом. Шовковский заявил, что готов бесконечно обсуждать футбол с людьми, которые так же преданно его любят. Тренер признал, что такие встречи очень важны в стране, в которой десять лет идет война.

По словам Шовковского, Фридрих впечатлен силой и стойкостью украинского народа, который продолжает противостоять оккупантам и находят силы развивать спорт, добиваются успехов на международной арене.

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