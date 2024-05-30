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Шовковский встретился с Кличко и бывшей звездой сборной Германии — о чем речь

30 мая 2024 15:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский встретился с Кличко и бывшей звездой сборной Германии — о чем речь
Арне Фридрих (слева) и тренер Александр Шовковский. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший защитник сборной Германии Арне Фридрих побывал в Украине в качестве амбассадора чемпионата Европы по футболу. Спортсмен провел несколько важных встреч и обсудил футбол с Александром Шовковским

Главный тренер "Динамо" на своей странице в Instagram рассказал, что ему удалось обсудить с экс-игроком берлинской "Герты". 

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Амбассадор Евро-2024 Арне Фридрих побывал с рабочим визитом в Украине. Он посетил Киев по случаю участия национальной команды в финальной части континентального первенства. Бывший футболист занимается продвижение турнира и помощью игрокам и болельщикам, которые в ней нуждаются.

Арне Фридрих, Александр Шовковский и Виталий Кличко
Арне Фридрих, Александр Шовковский и Виталий Кличко. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Фридрих встретился с чиновниками из УАФ, после чего посетил базу сборной Украины для игроков с ампутациями конечностей. Также экс-защитник Бундестим в посольстве ФРГ встретился с мэром Киева Виталием Кличко и главным тренером "Динамо" Александром Шовковским. 

О чем Фридрих говорил с Шовковским 

Наставник "бело-синих" остался в восторге от беседы с Арне Фридрихом. Шовковский заявил, что готов бесконечно обсуждать футбол с людьми, которые так же преданно его любят. Тренер признал, что такие встречи очень важны в стране, в которой десять лет идет война. 

По словам Шовковского, Фридрих впечатлен силой и стойкостью украинского народа, который продолжает противостоять оккупантам и находят силы развивать спорт, добиваются успехов на международной арене. 

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

"Челси" предложит "Барселоне" огромные деньги за одного из лидеров каталонской команды.

футбол
Виталий Кличко
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Александр Шовковский

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