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Шовковський зустрівся з Кличком та колишньою зіркою збірної Німеччини — про що йдеться

30 травня 2024 15:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шовковський зустрівся з Кличком та колишньою зіркою збірної Німеччини — про що йдеться
Арне Фрідріх (ліворуч) та тренер Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній захисник збірної Німеччини Арне Фрідріх побував в Україні як посол чемпіонату Європи з футболу. Спортсмен провів кілька важливих зустрічей та обговорив футбол з Олександром Шовковським.

Головний тренер "Динамо" на своїй сторінці в Instagram розповів, що йому вдалося обговорити з ексгравцем берлінської "Герти".

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Амбасадор Євро-2024 Арне Фрідріх побував із робочим візитом в Україні. Він відвідав Київ із нагоди участі національної команди у фінальній частині континентальної першості. Колишній футболіст займається просуванням турніру та допомогою гравцям і вболівальникам, які її потребують.

Арне Фрідріх, Олександр Шовковський та Віталій Кличко
Арне Фрідріх, Олександр Шовковський та Віталій Кличко. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Фрідріх зустрівся з чиновниками з УАФ, після чого відвідав базу збірної України для гравців з ампутаціями кінцівок. Також ексзахисник Бундестім у посольстві ФРН зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком та головним тренером "Динамо" Олександром Шовковським.

Про що Фрідріх говорив із Шовковським

Наставник "біло-синіх" залишився у захваті від розмови з Арне Фрідріхом. Шовковський заявив, що готовий нескінченно обговорювати футбол з людьми, які так само віддано люблять його. Тренер визнав, що такі зустрічі дуже важливі в країні, де десять років триває війна.

За словами Шовковського, Фрідріх вражений силою та стійкістю українського народу, який продовжує протистояти окупантам та знаходять сили розвивати спорт, досягають успіхів на міжнародній арені.

Нагадаємо, Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

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"Челсі" запропонує "Барселоні" величезні гроші за одного з лідерів каталонської команди. 

футбол
Віталій Кличко
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Олександр Шовковський

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