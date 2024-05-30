Шовковський зустрівся з Кличком та колишньою зіркою збірної Німеччини — про що йдеться

Арне Фрідріх (ліворуч) та тренер Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Колишній захисник збірної Німеччини Арне Фрідріх побував в Україні як посол чемпіонату Європи з футболу. Спортсмен провів кілька важливих зустрічей та обговорив футбол з Олександром Шовковським.

Головний тренер "Динамо" на своїй сторінці в Instagram розповів, що йому вдалося обговорити з ексгравцем берлінської "Герти".

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Амбасадор Євро-2024 Арне Фрідріх побував із робочим візитом в Україні. Він відвідав Київ із нагоди участі національної команди у фінальній частині континентальної першості. Колишній футболіст займається просуванням турніру та допомогою гравцям і вболівальникам, які її потребують.

Арне Фрідріх, Олександр Шовковський та Віталій Кличко. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Фрідріх зустрівся з чиновниками з УАФ, після чого відвідав базу збірної України для гравців з ампутаціями кінцівок. Також ексзахисник Бундестім у посольстві ФРН зустрівся з мером Києва Віталієм Кличком та головним тренером "Динамо" Олександром Шовковським.

Про що Фрідріх говорив із Шовковським

Наставник "біло-синіх" залишився у захваті від розмови з Арне Фрідріхом. Шовковський заявив, що готовий нескінченно обговорювати футбол з людьми, які так само віддано люблять його. Тренер визнав, що такі зустрічі дуже важливі в країні, де десять років триває війна.

За словами Шовковського, Фрідріх вражений силою та стійкістю українського народу, який продовжує протистояти окупантам та знаходять сили розвивати спорт, досягають успіхів на міжнародній арені.

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