Шпатковская установила европейский рекорд на Паралимпиаде в Париже

Шпатковская установила рекорд на Паралимпиаде, но не смогла завоевать золотую медаль
Украинская легкоатлетка Мария Шпатковская завоевала медаль на первых Паралимпийских Играх в своей карьере. Молодая винничанка стала обладательницей серебряной медали в толкании ядра.
Шпатковская продемонстрировала свой лучший результат, сообщает портал "Суспільне Спорт".
Мария Шпатковская принесла сборной Украины еще одну серебряную медаль. Молодая 24-летняя спортсменка успешно выступила в турнире по толканию ядра среди представительниц класса F46. Она уступила только двукратной чемпионке и рекордсменке мира.
Шпатковская установила рекорд Европы
Украинская спортсменка никогда ранее не завоевывала медали на чемпионатах мира и Европы. Однако в финале соревнования на Паралимпиаде-2024 Шпатковская завоевала "серебро" в борьбе с 14 соперницами. Она улучшила рекорд континентального первенства.
Паралимпиада-2024. Легкая атлетика. Толкание ядра, женщины, класс F46 (финал)
- Ноэль Малкомаки (США) — 14.06 метра
- Мария Шпатковская (Украина) — 12.35
- Холли Робинсон (Австралия) — 11.88.
Серебряная медаль Марии Шпатковской стала пятой наградой украинских спортсменов в толкании ядра на Паралимпиаде—2024. Это первое "серебро" для "сине-желтых" в женских турнирах.
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