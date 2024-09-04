Шпатковская установила европейский рекорд на Паралимпиаде в Париже

Мария Шпатковская в Париже. Фото: instagram.com/vinobl_nok_official/

Украинская легкоатлетка Мария Шпатковская завоевала медаль на первых Паралимпийских Играх в своей карьере. Молодая винничанка стала обладательницей серебряной медали в толкании ядра.

Шпатковская продемонстрировала свой лучший результат, сообщает портал "Суспільне Спорт".

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Мария Шпатковская принесла сборной Украины еще одну серебряную медаль. Молодая 24-летняя спортсменка успешно выступила в турнире по толканию ядра среди представительниц класса F46. Она уступила только двукратной чемпионке и рекордсменке мира.

Мария Шпатковская перед турниром. Фото: vin.gov.ua

Шпатковская установила рекорд Европы

Украинская спортсменка никогда ранее не завоевывала медали на чемпионатах мира и Европы. Однако в финале соревнования на Паралимпиаде-2024 Шпатковская завоевала "серебро" в борьбе с 14 соперницами. Она улучшила рекорд континентального первенства.

Паралимпиада-2024. Легкая атлетика. Толкание ядра, женщины, класс F46 (финал)

Ноэль Малкомаки (США) — 14.06 метра Мария Шпатковская (Украина) — 12.35 Холли Робинсон (Австралия) — 11.88.

Серебряная медаль Марии Шпатковской стала пятой наградой украинских спортсменов в толкании ядра на Паралимпиаде—2024. Это первое "серебро" для "сине-желтых" в женских турнирах.

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