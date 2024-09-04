Скандал на Паралимпиаде: украинец Артем Манько остался без медали

Артем Манько. Фото: Cуспільне Спорт

Скандалом завершились выступления в фехтовании на саблях на Паралимпийских играх в Париже. Из-за изменения формата соревнований без медали остался действующий чемпион мира Артем Манько.

О проблемах с форматом сообщил портал "Cуспільне Спорт".

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Формат не позволил выиграть медаль

Ранее в фехтовании формат состоял из группового этапа и плей-офф. Начиная с Игр-2024 в Париже соревнования сразу начинаются с плей-офф и имеют утешительные схватки. Это очень популярный формат в борьбе за Олимпийских играх.

Манько дошел до полуфинала, где уступил один удар Пирсу Гилливеру из Великобритании. После этого украинец занял место ниже его соотечественника Андрея Демчука, который проиграл в четвертьфинале.

Манько считает, что у него украли медаль. Во-первых, из-за нового формата, во-вторых, из-за судейства в полуфинале.

"Я попал в четверку, но по факту остался вне ее. Это какая-то невероятная система, когда спортсмен попадает в четверку лучших в мире, а по факту соревнований остается пятым, шестым, или даже седьмым, восьмым.

К тому же последний удар, который был приговорен в схватке с Гиллевером, — это был украденный финал, потому что удар был 100% мой. Не знаю, что натолкнулось на судей и на боковых судей. Это был украденный бой, украденный финал и украденная медаль", — сказал Манько.

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