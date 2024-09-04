Скандал на Паралімпіаді: українець Артем Манько залишився без медалі

Артем Манько. Фото: Суспільне Спорт

Скандалом завершилися виступи у фехтуванні на шаблях на Паралімпійських іграх в Парижі. Через зміну формату змагань без медалі залишився чинний чемпіон світу Артем Манько.

Про проблеми з форматом повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Формат не дозволив виграти медаль

Раніше у фехтуванні формат складався з групового етапу та плей-оф. Починаючи з Ігор-2024 в Парижі змагання відразу починаються з плей-оф та мають втішні сутички. Це дуже популярний формат у боротьбі на Олімпійських іграх.

Манько дійшов до півфіналу, де поступився одним ударом Пірсу Гілліверу із Великої Британії. Після цього українець посів місце нижче ніж його співвітчизник Андрій Демчук, який програв у чвертьфіналі.

Манько вважає, що в нього вкрали медаль. По-перше, через новий формат, по-друге, через суддівство в півфіналі.

"Я потрапив до четвірки, але по факту залишився поза нею. Це якась неймовірна система, коли спортсмен потрапляє до четвірки найкращих у світі, а по факту змагань залишається п'ятим, шостим, чи навіть сьомим, восьмим.

До того ж останній удар, який був присуджений у сутичці з Гіллевером — це був вкрадений фінал, бо удар був 100% мій. Не знаю, що натрапило на суддів та на бокових суддів. Це був вкрадений бій, вкрадений фінал і вкрадена медаль", — сказав Манько.

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