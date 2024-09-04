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Шпатківська встановила рекорд на Паралімпіаді, але не змогла здобути золоту медаль

4 вересня 2024 15:35
Валерій Ковалевич - Редактор
Шпатківська встановила європейський рекорд на Паралімпіаді у Парижі
Марія Шпатківська у Парижі. Фото: instagram.com/vinobl_nok_official/
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська легкоатлетка Марія Шпатківська здобула медаль на перших Паралімпійських Іграх у своїй кар'єрі. Молода вінничанка стала володаркою срібної медалі у штовханні ядра.

Шпатківська продемонструвала свій найкращий результат, повідомляє портал "Суспільне Спорт".

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Марія Шпатківська принесла збірній України ще одну срібну медаль. Молода 24-річна спортсменка успішно виступила у турнірі зі штовхання ядра серед представниць класу F46. Вона поступилася лише дворазовій чемпіонці та рекордсменці світу.

Марія Шпатковська
Марія Шпатківська перед турніром Фото: vin.gov.ua

Шпатківська встановила рекорд Європи

Українська спортсменка ніколи раніше не здобувала медалі на чемпіонатах світу та Європи. Проте у фіналі змагання на Паралімпіаді-2024 Шпатківська здобула "срібло" у боротьбі з 14 суперницями. Вона покращила рекорд континентальної першості.

Паралімпіада-2024. Легка атлетика. Тягання ядра, жінки, клас F46 (фінал)

  1. Ноель Малкомакі (США) — 14.06 метра
  2. Марія Шпатківська (Україна) — 12.35
  3. Голлі Робінсон (Австралія) — 11.88.

Срібна медаль Марії Шпатківської стала п'ятою нагородою українських спортсменів у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024. Це перше "срібло" для "синьо-жовтих" у жіночих турнірах.

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спорт Паралімпійські ігри Легка атлетика Париж-2024 Паралімпійська збірна України Марія Шпатківська Штовхання ядра

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