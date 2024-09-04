Шпатківська встановила європейський рекорд на Паралімпіаді у Парижі

Шпатківська встановила рекорд на Паралімпіаді, але не змогла здобути золоту медаль
Українська легкоатлетка Марія Шпатківська здобула медаль на перших Паралімпійських Іграх у своїй кар'єрі. Молода вінничанка стала володаркою срібної медалі у штовханні ядра.
Шпатківська продемонструвала свій найкращий результат, повідомляє портал "Суспільне Спорт".
Марія Шпатківська принесла збірній України ще одну срібну медаль. Молода 24-річна спортсменка успішно виступила у турнірі зі штовхання ядра серед представниць класу F46. Вона поступилася лише дворазовій чемпіонці та рекордсменці світу.
Шпатківська встановила рекорд Європи
Українська спортсменка ніколи раніше не здобувала медалі на чемпіонатах світу та Європи. Проте у фіналі змагання на Паралімпіаді-2024 Шпатківська здобула "срібло" у боротьбі з 14 суперницями. Вона покращила рекорд континентальної першості.
Паралімпіада-2024. Легка атлетика. Тягання ядра, жінки, клас F46 (фінал)
- Ноель Малкомакі (США) — 14.06 метра
- Марія Шпатківська (Україна) — 12.35
- Голлі Робінсон (Австралія) — 11.88.
Срібна медаль Марії Шпатківської стала п'ятою нагородою українських спортсменів у штовханні ядра на Паралімпіаді-2024. Це перше "срібло" для "синьо-жовтих" у жіночих турнірах.
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