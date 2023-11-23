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Штангист Рубановский оформил хет-трик на Чемпионате мира среди юниоров

23 ноября 2023 22:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Штангист Рубановский оформил хет-трик на Чемпионате мира среди юниоров
Никита Рубановский. Фото: IWF
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский тяжеловес Никита Рубановский стал чемпионом мира среди юниоров в весовой категории до 109 кг. Таким образом, перспективный украинец оформил хет-трик на мировом первенстве.

Подробности успеха молодого спортсмена в материале Новини.LIVE.

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На мировом первенстве в мексиканской Гвадалахаре 20-летний украинский штангист оформил медальный хет-трик. Украинец завоевал малую бронзу в рывке с результатом 167 килограммов, а в толчке показатель 207 килограммов принес ему малое золото.

По итогам двух дисциплин Рубановский с общим результатом 374 килограмма завоевал большое золото, опередив один килограмм серебряного призера Арию Пайдара из Ирана.

В этой весовой категории еще один украинец Владимир Марчук занял итоговое восьмое место.

Отметим, что большое золото Рубановского стало для Украины вторым на турнире в Гвадалахаре. Раньше абсолютной чемпионкой в категории до 59 кг стала Светлана Самуляк.

Победа на Евро

Ранее спортсмен из Черниговской области в начале ноября стал чемпионом Европы среди юниоров. Подобного успеха среди мужчин в Черниговской области еще не было. Обычно победами радовали женщины-тяжеловесы.

Это большой успех черниговской тяжелой атлетики, таких достижений в мужской команде не было. Первый чемпион Европы. Насколько было это прогнозировано? Результат показал не лучший на тренировке — 165 кг в рывке и 200 в толчке", — говорил тренер Дмитрий Шолох.

Сам чемпион сказал, что победу посвятил своим родным и украинским защитникам, а также юноша мечтает о выступлении на Олимпиаде.

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