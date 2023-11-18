Украина завоевала три медали во второй день чемпионата Европы по дзюдо

Призеры сборной Украины. Фотоколлаж: EJU, IJF, НОК Украины

В немецком Потсдаме в эти дни проходит молодежный чемпионат Европы по дзюдо до 23 лет. На нем успешно выступает сборная Украины.

Во второй день сине-желтая команда выиграла три медали, сообщил портал Новини.LIVE.

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Во второй день украинцы выиграли одно "золото" и два "серебра".

Самая высокая по рангу награда досталась Юлии Курченко в весовой категории до 78 кг. Дзюдоистка всего за 24 секунды положила на лопатки и выиграла у немки Раффаэлы Игль. Ранее Курченко выигрывала "бронзу" на турнире "Гранд Слэм-2023" и поэтому победа на ЧЕ U-23 для нее пока наивысшее достижение.

Выиграли "серебро" после поражений в финале Никита Юданов (до 90 кг) и Анна Олейник-Корнийко (до 70 кг).

Отметим, что Юданов является победителем чемпионата мира среди юниоров, а Олейник-Корнийко летом была второй на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

В первый день чемпионата Европы золотую медаль в весе до 60 кг выиграл украинец Назар Висков.

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