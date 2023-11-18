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Україна завоювала три медалі в другий день чемпіонату Європи з дзюдо

18 листопада 2023 21:32
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Агабекян Карен
редактор
Україна завоювала три медалі в другий день чемпіонату Європи з дзюдо
Призери збірної України. Фотоколлаж: EJU, IJF, НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В німецькому Потсдамі в ці дні проходить молодіжний чемпіонат Європи з дзюдо до 23 років. На ньому успішно виступає збірна України.

В другий день синьо-жовта команда виграла три медалі, повідомив портал Новини.LIVE.

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В другий день українці виграли одне "золото" та два "срібла".

Найвища нагорода дісталась Юлії Курченко у ваговій категорії до 78 кг. Дзюдоїстка всього за 24 секунди поклала на лопатки та виграла у німкені Раффаели Ігль. Раніше Курченко вигравала "бронзу" на турнірі "Гранд Слем-2023" й тому перемога на ЧЄ U-23 для неї наразі найвище досягнення.

Виграли "срібло" після поразок в фіналі Нікіта Юданов (до 90 кг) та Анна Олійник-Корнійко (до 70 кг).

Зазначимо, що Юданов є чинним переможцем чемпіонату світу серед юніорів, а Олійник-Корнійко влітку була другою на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Додамо, що в перший день чемпіонату Європи золоту медаль у вазі до 60 кг виграв українець Назар Вісков.

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