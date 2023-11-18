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Джейсон Джексон емоційно відреагував на перемогу над Амосовим

18 листопада 2023 13:46
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Джейсон Джексон емоційно відреагував на перемогу над Амосовим
Джейсон Джексон. Фото: TAKM_MMA
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Боєць Bellator Джейсон Джексон завдав першої поразки в кар'єрі українцю Ярославу Амосову та емоційно прокоментував свій успіх. Відібравши чемпіонський пояс боєць із Ямайки не зміг приховати радості від несподіваної перемоги.

Про це повідомляє Bellator, передає Новини.LIVE.

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"Це схоже на сон. Я прокинувся і мені все ще здається, що я сплю, тому що все ще не можу в це повірити. Агов, запам’ятайте це. У кожної людини є сни й у кожної людини є кошмари. Подивіться на мене, я злий кошмар", — сказав Джексон.

Амосов забув про мистецтво боротьби Джейсона

Також ямаєць додав, що дуже вірить у свої руки, адже довго готував саме цю свою сильну сторону. Але в нього є й інші переваги.

"Працюю над руками вже певний час. Але багато людей забувають про мої навички боротьби. Боротьба — моя базова навичка. Боротьба — моє перше бойове мистецтво. Сюрприз, сюрприз, я теж борець", — повідомив Джейсон.

Джексон переміг Амосова у третьому раунді, відправивши його у нокаут. Українець зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський титул.

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