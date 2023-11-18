Джейсон Джексон емоційно відреагував на перемогу над Амосовим
Боєць Bellator Джейсон Джексон завдав першої поразки в кар'єрі українцю Ярославу Амосову та емоційно прокоментував свій успіх. Відібравши чемпіонський пояс боєць із Ямайки не зміг приховати радості від несподіваної перемоги.
Про це повідомляє Bellator, передає Новини.LIVE.
"Це схоже на сон. Я прокинувся і мені все ще здається, що я сплю, тому що все ще не можу в це повірити. Агов, запам’ятайте це. У кожної людини є сни й у кожної людини є кошмари. Подивіться на мене, я злий кошмар", — сказав Джексон.
Амосов забув про мистецтво боротьби Джейсона
Також ямаєць додав, що дуже вірить у свої руки, адже довго готував саме цю свою сильну сторону. Але в нього є й інші переваги.
👀 @RaufeonStots is on cloud nine after beating @ShockThisWorld in Sabatello’s backyard. #Bellator301 pic.twitter.com/npcFEamVz5— Bellator MMA (@BellatorMMA) November 18, 2023
"Працюю над руками вже певний час. Але багато людей забувають про мої навички боротьби. Боротьба — моя базова навичка. Боротьба — моє перше бойове мистецтво. Сюрприз, сюрприз, я теж борець", — повідомив Джейсон.
Джексон переміг Амосова у третьому раунді, відправивши його у нокаут. Українець зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський титул.
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