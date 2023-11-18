Джейсон Джексон эмоционально отреагировал на победу над Амосовым

Джейсон Джексон. Фото: TAKM_MMA

Боец Bellator Джейсон Джексон нанес первое поражение в карьере украинцу Ярославу Амосову и эмоционально прокомментировал свой успех. Отобрав чемпионский пояс, боец из Ямайки не смог скрыть радости от неожиданной победы.

Об этом сообщает Bellator, передает Новини.LIVE.

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"Это похоже на сон. Я проснулся и мне все еще кажется, что я сплю, потому, что все еще не могу в это поверить. Эй, запомните это. У каждого человека есть сны и у каждого человека есть кошмары. Посмотрите на меня, я злой кошмар", — сказал Джексон.

Амосов забыл об искусстве борьбы Джейсона

Также Ямаец добавил, что очень верит в свои руки, ведь долго готовил именно эту свою сильную сторону. Но у него есть и другие преимущества.

"Работаю над руками уже некоторое время. Но многие люди забывают о моих навыках борьбы. Борьба — мой базовый навык. Борьба — мое первое боевое искусство. Сюрприз, сюрприз, я тоже борец", — сообщил Джейсон.

Джексон победил Амосова в третьем раунде, отправив его в нокаут. Украинец потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский титул.

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