Штангіст Рубановський оформив хет-трик на Чемпіонаті світу серед юніорів

Микита Рубановський. Фото: IWF

Український важкоатлет Микита Рубановський став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 109 кг. Таким чином перспективний українець оформив хет-трик на світовій першості.

Подробиці успіху молодого спортсмена в матеріалі Новини.LIVE.

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На світовій першості у мексиканській Гвадалахарі 20-річний український штангіст оформив медальний хет-трик. Українець завоював малу бронзу в ривку з результатом 167 кілограмів, а в поштовху показник 207 кілограмів приніс йому мале золото.

За підсумками двох дисциплін Рубановський із загальним результатом 374 кілограми завоював велике золото, випередивши на один кілограм срібного призера Арію Пайдара з Ірану.

У цій ваговій категорії ще один українець Володимир Марчук посів підсумкове восьме місце.

Зазначимо, що велике золото Рубановського стало для України другим на турнірі в Гвадалахарі. Раніше абсолютною чемпіонкою у категорії до 59 кг стала Світлана Самуляк.

Перемога на Євро

Раніше спортсмен з Чернігівщини на початку листопада став чемпіоном Європи серед юніорів. Подібного успіху серед чоловіків на Чернігівщині ще не було. Зазвичай перемогами радували жінки-важкоатлетки.

"Це великий успіх чернігівської важкої атлетики, таких досягнень в чоловічій команді не було. Перший чемпіон Європи. Наскільки було це прогнозовано? Ми розраховували на медаль, а якого вона була б гатунку, як кажуть, вирішувалося б на помості, де є суперники й воля атлета. Результат показав не найкращий на тренуванні — 165 кг у ривку і 200 у поштовху", — казав тренер Дмитро Шолох.

Сам чемпіон сказав, що перемогу присвятив своїм рідним та українським захисникам, а також хлопець мріє про виступ на Олімпіаді.

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