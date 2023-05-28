Штрафы будут, это будет для игроков уроком: Кучер о драке с "Шахтером"

Александр Кучер считает, что вести себя, как в концовке нельзя. Фото: СК "Днепр-1"

Главный тренер "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал потасовку в конце поединка против "Шахтера", который его команда проиграла со счетом 0:3. По словам наставника, его подопечные будут оштрафованы.

Коуч считает, что соперника нужно уважать даже, уступая в важном матче, передают Новини.LIVE.

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"Что случилось? "Шахтер" выигрывал 3:0. Эти моменты, как они делали… Тарас Степаненко начал жонглировать мячом, провоцировать ребят. Они проигрывают, они понимают, что они проиграют очень важную игру. Конечно, у них были какие-то эмоции" , — оправдывает своих игроков Кучер.

Мы не можем себя так вести

Но все равно тренер против такого поведения говорит, что футболисты его команды будут приказаны финансово.

"А драка началась потому, что, если я не ошибаюсь, Назарина с двух ног прыгнул в Пеглоу. Тогда уже не выдержали эмоции, тот схватил его и началась эта толкотня, все побежали. Но я это не поддерживаю. Я уже сказал, что эти люди будут оштрафованы.

Мы не можем себя так вести. Даже при том, что мы проигрываем 0:3, мы всегда должны уважать соперника. Это будет для них уроком. Штрафы будут. Не буду говорить вам суммы, но они будут", — уверяет наставник днепрян.

Также Кучер считает, что "Днепр-1" проиграл этот матч еще после игры с "Ворсклой".

"После того поединка мы пытались поднять настроение ребятам, повлиять на них эмоциональное, но тот матч дал нам большой осадок. Ну и быстрый гол сегодня повлиял на игру, ведь начинать матч с такой командой, как "Шахтер" с 0:1, конечно, очень тяжело. Хочу поздравить "Шахтер" с чемпионством — они достойно заслужили свою победу", — подытожил наставник.

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