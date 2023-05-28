Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Штрафи будуть, це буде для гравців уроком: Кучер про бійку з "Шахтарем" arrow

Штрафи будуть, це буде для гравців уроком: Кучер про бійку з "Шахтарем"

28 травня 2023 22:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Штрафи будуть, це буде для гравців уроком: Кучер про бійку з "Шахтарем"
Олександр Кучер вважає, що поводити себе, як в кінцівці не можна. Фото: СК "Дніпро-1"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Головний тренер "Дніпро-1" Олександр Кучер прокоментував бійку наприкінці поєдинку проти "Шахтаря", який його команда програла з рахунком 0:3. За словами наставника, його підопічні будуть оштрафовані.

Коуч вважає, що суперника треба поважати, навіть поступаючись у важливому матчі, передають Новини.LIVE. 

Читайте також:

"Що трапилось? "Шахтар" вигравав 3:0. Ці моменти, як вони робили… Тарас Степаненко почав жонглювати м'ячем, провокувати хлопців. Вони програють, вони розуміють, що вони програють дуже важливу гру. Звичайно, у них були якісь емоції", — виправдовує своїх гравців Кучер.

Ми не можемо так поводитися

Але все одно тренер проти такої поведінки й каже, що футболісти його команди будуть наказані фінансово.

"А бійка почалась тому, що, якщо я не помиляюсь, Назарина з двох ніг стрибнув у Пеглоу. Тоді вже не витримали емоції, той схопив його, і почалась ця штовханина, всі побігли. Але я це не підтримую. Я вже сказав, що ці люди будуть оштрафовані.

Ми не можемо себе так поводити. Навіть при тому, що ми програємо 0:3, ми завжди повинні поважати суперника. Це буде для них уроком. Штрафи будуть. Не буду казати вам суми, але вони будуть", — запевняє керманич дніпрян.

Також Кучер вважає, що "Дніпро-1" програв цей матч ще після гри з "Ворсклою".

"Після того поєдинку ми намагалися підняти настрій хлопцям, вплинути на них емоційне, але той матч дав нам великий осад.  Ну і швидкий гол сьогодні вплинув на гру, адже починати матч с такою командою, як "Шахтар" з 0:1, звичайно, дуже тяжко. Хочу привітати "Шахтар" з чемпіонством — вони достойно заслужили свою перемогу", — підсумував наставник.

Український боксер Олександр Усик на честь виходу житомирського "Полісся" в УПЛ презентував керівництву команди цінний подарунок.

Мудрик мало не врятував "Челсі" й отримав високу оцінку.

Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров оголосив, що покидає свою посаду, а йому одразу знайшли заміну.

Еліна Світоліна стала переможницею грунтового турніру WTA 250 у французькому Страсбурзі.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB