Штрафи будуть, це буде для гравців уроком: Кучер про бійку з "Шахтарем"

Олександр Кучер вважає, що поводити себе, як в кінцівці не можна. Фото: СК "Дніпро-1"

Головний тренер "Дніпро-1" Олександр Кучер прокоментував бійку наприкінці поєдинку проти "Шахтаря", який його команда програла з рахунком 0:3. За словами наставника, його підопічні будуть оштрафовані.

Коуч вважає, що суперника треба поважати, навіть поступаючись у важливому матчі, передають Новини.LIVE.

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"Що трапилось? "Шахтар" вигравав 3:0. Ці моменти, як вони робили… Тарас Степаненко почав жонглювати м'ячем, провокувати хлопців. Вони програють, вони розуміють, що вони програють дуже важливу гру. Звичайно, у них були якісь емоції", — виправдовує своїх гравців Кучер.

Ми не можемо так поводитися

Але все одно тренер проти такої поведінки й каже, що футболісти його команди будуть наказані фінансово.

"А бійка почалась тому, що, якщо я не помиляюсь, Назарина з двох ніг стрибнув у Пеглоу. Тоді вже не витримали емоції, той схопив його, і почалась ця штовханина, всі побігли. Але я це не підтримую. Я вже сказав, що ці люди будуть оштрафовані.

Ми не можемо себе так поводити. Навіть при тому, що ми програємо 0:3, ми завжди повинні поважати суперника. Це буде для них уроком. Штрафи будуть. Не буду казати вам суми, але вони будуть", — запевняє керманич дніпрян.

Також Кучер вважає, що "Дніпро-1" програв цей матч ще після гри з "Ворсклою".

"Після того поєдинку ми намагалися підняти настрій хлопцям, вплинути на них емоційне, але той матч дав нам великий осад. Ну і швидкий гол сьогодні вплинув на гру, адже починати матч с такою командою, як "Шахтар" з 0:1, звичайно, дуже тяжко. Хочу привітати "Шахтар" з чемпіонством — вони достойно заслужили свою перемогу", — підсумував наставник.

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