Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины станет чемпионом Европы по футболу. Правда, украинским фанатам придется запастись терпением, ведь будет это не скоро.

Искусственный интеллект рассчитал всех финалистов и победителей чемпионатов Европы по футболу до 2100 года, сообщила "Труха".

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Мнение искусственного интеллекта

Компьютер считает, что сборная Украины станет чемпионом Европы в 2084 году. В финале сине-желтые должны победить команду Дании.

В 2024-м году искусственный интеллект ожидает победы Шотландии, которая в финале должна победить Францию.

Также искусственный интеллект ожидает за отведенный период по две победы у Англии, Италии, Германии, Шотландии и Португалии.

Отметим, что на чемпионате Европы в 2024 году сборная Украины попала в группу с Бельгией, Румынией и Словакией.

Команда Сергея Реброва пробилась на турнир после третьего места в отборочной группе и благодаря победе над Боснией и Герцеговиной и Исландией в плей-офф квалификации.

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