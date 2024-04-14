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Искусственный интеллект спрогнозировал, когда Украина станет чемпионом Европы по футболу

14 апреля 2024 08:30
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Агабекян Карен
редактор
Искусственный интеллект спрогнозировал, когда Украина станет чемпионом Европы по футболу
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины станет чемпионом Европы по футболу. Правда, украинским фанатам придется запастись терпением, ведь будет это не скоро.

Искусственный интеллект рассчитал всех финалистов и победителей чемпионатов Европы по футболу до 2100 года, сообщила "Труха".

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Прогноз искусственного интеллекта. Фото: скриншот

Мнение искусственного интеллекта

Компьютер считает, что сборная Украины станет чемпионом Европы в 2084 году. В финале сине-желтые должны победить команду Дании.

В 2024-м году искусственный интеллект ожидает победы Шотландии, которая в финале должна победить Францию.

Также искусственный интеллект ожидает за отведенный период по две победы у Англии, Италии, Германии, Шотландии и Португалии.

Отметим, что на чемпионате Европы в 2024 году сборная Украины попала в группу с Бельгией, Румынией и Словакией.

Команда Сергея Реброва пробилась на турнир после третьего места в отборочной группе и благодаря победе над Боснией и Герцеговиной и Исландией в плей-офф квалификации.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире.

Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

футбол
Сборная Украины по футболу
искусственный интеллект
евро

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