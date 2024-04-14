Искусственный интеллект спрогнозировал, когда Украина станет чемпионом Европы по футболу
Сборная Украины станет чемпионом Европы по футболу. Правда, украинским фанатам придется запастись терпением, ведь будет это не скоро.
Искусственный интеллект рассчитал всех финалистов и победителей чемпионатов Европы по футболу до 2100 года, сообщила "Труха".
Мнение искусственного интеллекта
Компьютер считает, что сборная Украины станет чемпионом Европы в 2084 году. В финале сине-желтые должны победить команду Дании.
В 2024-м году искусственный интеллект ожидает победы Шотландии, которая в финале должна победить Францию.
Также искусственный интеллект ожидает за отведенный период по две победы у Англии, Италии, Германии, Шотландии и Португалии.
Отметим, что на чемпионате Европы в 2024 году сборная Украины попала в группу с Бельгией, Румынией и Словакией.
Команда Сергея Реброва пробилась на турнир после третьего места в отборочной группе и благодаря победе над Боснией и Герцеговиной и Исландией в плей-офф квалификации.
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