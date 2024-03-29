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Известно, сколько заработала сборная Украины за выход на Евро-2024

29 марта 2024 07:18
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Агабекян Карен
редактор
Известно, сколько заработала сборная Украины за выход на Евро-2024
Виталий Миколенко и Владимир Бражко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу по итогам плей-офф квалификации пробилась на чемпионат Европы. Это принесет команде солидное вознаграждение от УЕФА.

Расклад о финансовом вознаграждении команды Сергея Реброва дала "Трибуна".

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Сборная Украины на чемпионате Европы по футболу сыграет в одной группе с командами Бельгии, Румынии и Словакии.

Сборная Украины по футболу
Георгий Судаков и Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Деньги за чемпионат Европы

В УЕФА есть прозрачная система призовых для участников чемпионата Европы. Согласно с ними, команда уже солидно заработала, но за победу на турнире, и если выиграет все матчи, получит 34,75 млн евро.

За выход на чемпионат Европы Украина заработала 9,25 млн евро. На групповом этапе победа будет стоить 1,5 млн евро, а ничья 500 тысяч евро.

УЕФА за выход в 1/8 финала заплатит команде 1,5 млн евро, за четвертьфинал 2,5 млн евро, за полуфинал 4 млн евро, за финал 5 млн евро. Победа в главном матче турнира пополнит казну ассоциации на 8 млн евро.

Напомним, Бражко может перейти в испанский клуб — "Динамо" получит запрос по игроку. 

Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу.

"Шахтер" может продать молодую звезду в известный клуб.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины. 

Довбик или Яремчук — Маркевич объяснил, кто должен играть в основе сборной Украины.

футбол
Сборная Украины по футболу
УЕФА
Евро-2024 по футболу

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