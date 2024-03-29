Известно, сколько заработала сборная Украины за выход на Евро-2024

Виталий Миколенко и Владимир Бражко. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу по итогам плей-офф квалификации пробилась на чемпионат Европы. Это принесет команде солидное вознаграждение от УЕФА.

Расклад о финансовом вознаграждении команды Сергея Реброва дала "Трибуна".

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Деньги за чемпионат Европы

В УЕФА есть прозрачная система призовых для участников чемпионата Европы. Согласно с ними, команда уже солидно заработала, но за победу на турнире, и если выиграет все матчи, получит 34,75 млн евро.

За выход на чемпионат Европы Украина заработала 9,25 млн евро. На групповом этапе победа будет стоить 1,5 млн евро, а ничья 500 тысяч евро.

УЕФА за выход в 1/8 финала заплатит команде 1,5 млн евро, за четвертьфинал 2,5 млн евро, за полуфинал 4 млн евро, за финал 5 млн евро. Победа в главном матче турнира пополнит казну ассоциации на 8 млн евро.

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