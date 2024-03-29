Відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024
Збірна України з футболу за підсумками плей-офф кваліфікації пробилася на чемпіонат Європи. Це принесе команді солідну винагороду від УЄФА.
Розклад про фінансову винагороду команди Сергія Реброва опублікувала "Трибуна".
Збірна України на чемпіонаті Європи з футболу зіграє в одній групі з командами Бельгії, Румунії та Словаччини.
Гроші за чемпіонат Європи
В УЄФА є прозора система призових для учасників чемпіонату Європи. Відповідно до них, команда вже солідно заробила, але за перемогу на турнірі, і якщо виграє всі матчі, отримає 34,75 млн євро.
За вихід на чемпіонат Європи Україна заробила 9,25 млн євро. На груповому етапі перемога коштуватиме 1,5 млн євро, а нічия 500 тисяч євро.
УЄФА за вихід до 1/8 фіналу заплатить команді 1,5 млн євро, за чвертьфінал 2,5 млн євро, за півфінал 4 млн євро, за фінал 5 млн євро. Перемога у головному матчі турніру поповнить скарбницю асоціації на 8 млн євро.
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