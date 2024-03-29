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Відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024

29 березня 2024 07:18
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Агабекян Карен
редактор
Відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024
Віталій Миколенко та Володимир Бражко. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України з футболу за підсумками плей-офф кваліфікації пробилася на чемпіонат Європи. Це принесе команді солідну винагороду від УЄФА.

Розклад про фінансову винагороду команди Сергія Реброва опублікувала "Трибуна".

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Збірна України на чемпіонаті Європи з футболу зіграє в одній групі з командами Бельгії, Румунії та Словаччини.

Збірна України з футболу
Георгій Судаков та Михайло Мудрік. Фото: УАФ

Гроші за чемпіонат Європи

В УЄФА є прозора система призових для учасників чемпіонату Європи. Відповідно до них, команда вже солідно заробила, але за перемогу на турнірі, і якщо виграє всі матчі, отримає 34,75 млн євро.

За вихід на чемпіонат Європи Україна заробила 9,25 млн євро. На груповому етапі перемога коштуватиме 1,5 млн євро, а нічия 500 тисяч євро.

УЄФА за вихід до 1/8 фіналу заплатить команді 1,5 млн євро, за чвертьфінал 2,5 млн євро, за півфінал 4 млн євро, за фінал 5 млн євро. Перемога у головному матчі турніру поповнить скарбницю асоціації на 8 млн євро.

Нагадаємо, Бражко може перейти в іспанський клуб — "Динамо" отримає запит щодо гравця. 

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футбол
Збірна України з футболу
УЄФА
Євро-2024 по футболу

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