Відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024

Віталій Миколенко та Володимир Бражко. Фото: УАФ

Збірна України з футболу за підсумками плей-офф кваліфікації пробилася на чемпіонат Європи. Це принесе команді солідну винагороду від УЄФА.

Розклад про фінансову винагороду команди Сергія Реброва опублікувала "Трибуна".

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Гроші за чемпіонат Європи

В УЄФА є прозора система призових для учасників чемпіонату Європи. Відповідно до них, команда вже солідно заробила, але за перемогу на турнірі, і якщо виграє всі матчі, отримає 34,75 млн євро.

За вихід на чемпіонат Європи Україна заробила 9,25 млн євро. На груповому етапі перемога коштуватиме 1,5 млн євро, а нічия 500 тисяч євро.

УЄФА за вихід до 1/8 фіналу заплатить команді 1,5 млн євро, за чвертьфінал 2,5 млн євро, за півфінал 4 млн євро, за фінал 5 млн євро. Перемога у головному матчі турніру поповнить скарбницю асоціації на 8 млн євро.

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