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Штучний інтелект спрогнозував, коли Україна стане чемпіоном Європи з футболу

14 квітня 2024 08:30
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Агабекян Карен
редактор
Штучний інтелект спрогнозував, коли Україна стане чемпіоном Європи з футболу
Гравці збірної України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України стане чемпіоном Європи з футболу. Щоправда, українським фанатам доведеться запастися терпінням, адже це буде не скоро.

Штучний інтелект розрахував усіх фіналістів та переможців чемпіонатів Європи з футболу до 2100 року, повідомила "Труха".

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Прогноз штучного інтелекту. Фото: скриншот

Думка штучного інтелекту

Комп'ютер вважає, що збірна України стане чемпіоном Європи 2084 року. У фіналі синьо-жовті мають перемогти команду Данії.

2024-го року штучний інтелект очікує на перемогу Шотландії, яка у фіналі має перемогти Францію.

Також штучний інтелект очікує за відведений період по дві перемоги в Англії, Італії, Німеччині, Шотландії та Португалії.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи 2024 року збірна України потрапила до групи з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Команда Сергія Реброва пробилася на турнір після третього місця у відбірковій групі та завдяки перемозі над Боснією та Герцеговиною й Ісландією у плей-оф кваліфікації.

Нагадаємо, на Зінченка чекає трансфер з "Арсеналу" — куди перейде українець.

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футбол
Збірна України з футболу
штучний інтелект
євро

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