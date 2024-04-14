Штучний інтелект спрогнозував, коли Україна стане чемпіоном Європи з футболу
Збірна України стане чемпіоном Європи з футболу. Щоправда, українським фанатам доведеться запастися терпінням, адже це буде не скоро.
Штучний інтелект розрахував усіх фіналістів та переможців чемпіонатів Європи з футболу до 2100 року, повідомила "Труха".
Думка штучного інтелекту
Комп'ютер вважає, що збірна України стане чемпіоном Європи 2084 року. У фіналі синьо-жовті мають перемогти команду Данії.
2024-го року штучний інтелект очікує на перемогу Шотландії, яка у фіналі має перемогти Францію.
Також штучний інтелект очікує за відведений період по дві перемоги в Англії, Італії, Німеччині, Шотландії та Португалії.
Зазначимо, що на чемпіонаті Європи 2024 року збірна України потрапила до групи з Бельгією, Румунією та Словаччиною.
Команда Сергія Реброва пробилася на турнір після третього місця у відбірковій групі та завдяки перемозі над Боснією та Герцеговиною й Ісландією у плей-оф кваліфікації.
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