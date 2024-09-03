Юлия Шуляр выиграла золото на Паралимпийских играх 2024 в беге на 400 метров

Юлия Шуляр. Фото: Полтавский региональный центр "Инваспорт"

Украинский бегун Юлия Шуляр получила золотую медаль по бегу на Паралимпийских играх-2024. Она участвовала в забеге на дистанции 400 метров в классе T12.

Об этом сообщает "Суспільне Спорт" во вторник, 3 сентября.

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Шуляр вышла в финал по итогам квалификации. В своем забеге украинская спортсменка финишировала второй, уступив индийской бегунье Дипти Джеванджи. Время Шуляр — 56.49 секунд, что является лучшим результатом сезона, стало пятым среди всех участников квалификации.

Однако в финале Шуляр удалось обойти всех соперниц и даже улучшить свой личный рекорд, показав на финише время 55.16 секунд. Она опередила турецкую бегунью Айсел Ондер всего на 0.07 секунды.

"Очень увлекательные эмоции. Довольна, что я первая", — говорит Шуляр.

Всего украинцы завоевали уже 40 медалей на Паралимпиаде-2024.

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