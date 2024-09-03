Юлія Шуляр виграла золото на Паралімпійських іграх 2024 у бігу на 400 метрів

Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпіаді-2024
Українська бігунка Юлія Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпійських іграх-2024. Вона брала участь у забігу на дистанції 400 метрів у класі T12.
Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у вівторок, 3 вересня.
Шуляр здобула "золото"
Шуляр вийшла до фіналу за підсумками кваліфікації. У своєму забігу українська спортсменка фінішувала другою, поступившись індійській бігунці Діпті Джеванджі. Час Шуляр — 56.49 секунди, що є найкращим результатом сезону, став п'ятим серед усіх учасників кваліфікації.
Однак у фіналі Шуляр вдалося обійти всіх суперниць і навіть покращити свій особистий рекорд, показавши на фініші час 55.16 секунди. Вона випередила турецьку бігунку Айсел Ондер всього на 0.07 секунди.
"Дуже захопливі емоції. Задоволена, що я перша", — каже Шуляр.
Загалом українці здобули вже 40 медалей на Паралімпіаді-2024.
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