Юлія Шуляр виграла золото на Паралімпійських іграх 2024 у бігу на 400 метрів

Юлія Шуляр. Фото: Полтавський регіональний центр "Інваспорт"

Українська бігунка Юлія Шуляр здобула золоту медаль з бігу на Паралімпійських іграх-2024. Вона брала участь у забігу на дистанції 400 метрів у класі T12.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт" у вівторок, 3 вересня.

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Шуляр вийшла до фіналу за підсумками кваліфікації. У своєму забігу українська спортсменка фінішувала другою, поступившись індійській бігунці Діпті Джеванджі. Час Шуляр — 56.49 секунди, що є найкращим результатом сезону, став п'ятим серед усіх учасників кваліфікації.

Однак у фіналі Шуляр вдалося обійти всіх суперниць і навіть покращити свій особистий рекорд, показавши на фініші час 55.16 секунди. Вона випередила турецьку бігунку Айсел Ондер всього на 0.07 секунди.

"Дуже захопливі емоції. Задоволена, що я перша", — каже Шуляр.

Загалом українці здобули вже 40 медалей на Паралімпіаді-2024.

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