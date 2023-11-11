Сидорчук провел очередной хороший матч в чемпионате Бельгии

Сергей Сидорчук. Фото: twitter.com/SupersubJPL

В матче четырнадцатого тура чемпионата Бельгии "Вестерло" сыграл с "Сент-Трюйденом". С первых минут матча на поле вышел украинский полузащитник хозяев Сергей Сидорчук.

Матч завершился ничьей 3:3, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

⏱️ 90´ FULL TIME.

We delen een puntje met STVV. #WESSTVV 3️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/GGp50cHU3t — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 10, 2023

"Вестерло" спаслось в дополнительное время

"Вестерло" — "Сент-Трюйден" — 3:3

Голы: Байрам, 15, Мадсен, 33, Фриган, 90+1 — Бокат, 5, Койта, 77 (п.), 88

"Сент-Трюйден" забил гол уже на 5-й минуте, но к концу первого тайма дважды пропустил.

Во втором тайме ситуация изменилась, поскольку форвард гостей Койта в течение 10 минут сделал дубль и снова вывел команду вперед.

"Вестерло" смог сравнять счет на первой добавленной минуте матча.

Сидорчук провел на поле весь матч, 60 раз касался мяча, отдал две ключевые передачи, точность передач составила 73%. Совершил два удара мимо ворот и один раз попал в штангу. Украинец выиграл семь единоборств из 11, заработал один фол, совершил 4 отбора, 14 потерь и успешно провел две из трех попыток дриблинга.

После ничьей "Вестерло" продолжило оставаться на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. "Сент-Трюйден" с 18 набранными баллами идет восьмым.

Напомним, Попов перейдет из "Динамо" в один из итальянских клубов.

"Жирона" продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Бывшая подруга Неймара скончалась после косметической операции.

Роналду собрался вернуться в Европу в следующем году.

Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском.