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Сидорчук забив свій дебютний гол у чемпіонаті Бельгії

4 листопада 2023 22:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Сидорчук забив свій дебютний гол у чемпіонаті Бельгії
Сергій Сидорчук. Фото: KVCWesterlo
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук відзначився дебютним забитим голом за "Вестерло" у чемпіонаті Бельгії. В матчі проти "Левена" він провів другий гол для своєї команди.

Відео голу та подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Команда українця здобула найважливішу перемогу у боротьбі за виживання. На момент початку гри команда Сергія Сидорчука посідала останнє місце чемпіонату Бельгії. Українець вийшов у старті, а на 69-й хвилині відзначився голом.

Ще і як красиво забив Сергій. Після подачі зі штрафного гравці суперника вибили м'яч, проте Сидорчук був першим на підборі. Українець розкішним ударом у дотик влучив у дальній кут. Для 32-річного екскапітана "Динамо" це перший гол у футболці нового клубу.

Піднялись з останнього місця

Невдовзі українець отримав жовту картку та його замінили. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "Вестерло", який піднявся з останнього місця турнірної таблиці, маючи 10 очок, у "Левена" 12 балів.

Нагадаємо, Сидорчук перебрався до бельгійської команди на початку вересня – в останні дні трансферного вікна. Колишній капітан Динамо підписав контракт до літа 2026 року.

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