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Сидорчук забил свой дебютный гол в чемпионате Бельгии

4 ноября 2023 22:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Сидорчук забил свой дебютный гол в чемпионате Бельгии
Сергей Сидорчук. Фото: KVCWesterlo
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук отметился дебютным забитым голом за "Вестерло" в чемпионате Бельгии. В матче против "Левена" он провел второй гол для своей команды.

Видео гола и подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Команда украинца одержала важнейшую победу в борьбе за выживание. На момент начала игры команда Сергея Сидорчука занимала последнее место чемпионата Бельгии. Украинец вышел в старте, а на 69-й минуте отличился голом.

Еще и как красиво убил Сергей. После подачи со штрафного игроки соперника выбили мяч, однако Сидорчук был первым на подборе. Украинец роскошным ударом в прикосновение попал в дальний угол. Для 32-летнего экс-капитана "Динамо" это первый гол в футболке нового клуба.

Поднялись с последнего места

Вскоре украинец получил желтую карточку и его заменили. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Вестерло", который поднялся с последнего места турнирной таблицы, имея 10 очков, у "Левена" 12 баллов.

Напомним, Сидорчук перебрался в бельгийскую команду в начале сентября — в последние дни трансферного окна. Бывший капитан "Динамо" подписал контракт до лета 2026 года.

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