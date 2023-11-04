Сидорчук забил свой дебютный гол в чемпионате Бельгии

Сергей Сидорчук. Фото: KVCWesterlo

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук отметился дебютным забитым голом за "Вестерло" в чемпионате Бельгии. В матче против "Левена" он провел второй гол для своей команды.

Видео гола и подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Команда украинца одержала важнейшую победу в борьбе за выживание. На момент начала игры команда Сергея Сидорчука занимала последнее место чемпионата Бельгии. Украинец вышел в старте, а на 69-й минуте отличился голом.

GoaL! | Oud-Heverlee Leuven 0-2 KVC Westerlo | ⚽️ Serhiy Sydorchuk pic.twitter.com/km7g4Gs1O6 — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 4, 2023

Еще и как красиво убил Сергей. После подачи со штрафного игроки соперника выбили мяч, однако Сидорчук был первым на подборе. Украинец роскошным ударом в прикосновение попал в дальний угол. Для 32-летнего экс-капитана "Динамо" это первый гол в футболке нового клуба.

Поднялись с последнего места

Вскоре украинец получил желтую карточку и его заменили. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Вестерло", который поднялся с последнего места турнирной таблицы, имея 10 очков, у "Левена" 12 баллов.

Напомним, Сидорчук перебрался в бельгийскую команду в начале сентября — в последние дни трансферного окна. Бывший капитан "Динамо" подписал контракт до лета 2026 года.

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