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Сидорчук провів черговий хороший матч у чемпіонаті Бельгії

11 листопада 2023 10:43
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Агабекян Карен
редактор
Сидорчук провів черговий хороший матч у чемпіонаті Бельгії
Сергій Сидорчук. Фото: twitter.com/SupersubJPL
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі чотирнадцятого туру чемпіонату Бельгії "Вестерло" зіграв із "Сент-Трюйденом". З перших хвилин матчу на поле вийшов український півзахисник господарів Сергій Сидорчук.

Матч завершився нічиєю 3:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Вестерло" — "Сент-Трюйден" — 3:3

Голи: Байрам, 15, Мадсен, 33, Фріган, 90+1 – Бокат, 5, Койта, 77 (п.), 88

"Сент-Трюйден" забив гол уже на 5-й хвилині, але до кінця першого тайму двічі пропустив.

У другому таймі ситуація змінилася, оскільки форвард гостей Койта упродовж 10 хвилин зробив дубль й знову вивів команду вперед.

"Вестерло" зміг зрівняти рахунок на першій доданій хвилині матчу.

Сидорчук провів на полі весь матч, 60 разів торкався м’яча, віддав дві ключові передачі, точність передач становила 73%. Здійснив два удари повз ворота та один раз влучив у стійку. Українець виграв сім єдиноборств з 11, заробив один фол, зробив 4 відбори, 14 втрат та успішно провів дві з трьох спроб дриблінгу.

Після нічиєї "Вестерло" продовжило залишатися на передостанньому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 11 очок. "Сент-Трюйден" з 18 набраними балами йде восьмим.

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