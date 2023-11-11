Сидорчук провів черговий хороший матч у чемпіонаті Бельгії

Сергій Сидорчук. Фото: twitter.com/SupersubJPL

У матчі чотирнадцятого туру чемпіонату Бельгії "Вестерло" зіграв із "Сент-Трюйденом". З перших хвилин матчу на поле вийшов український півзахисник господарів Сергій Сидорчук.

Матч завершився нічиєю 3:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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⏱️ 90´ FULL TIME.

We delen een puntje met STVV.#WESSTVV 3️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/GGp50cHU3t — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 10, 2023

"Вестерло" врятувалося в додатковий час

"Вестерло" — "Сент-Трюйден" — 3:3

Голи: Байрам, 15, Мадсен, 33, Фріган, 90+1 – Бокат, 5, Койта, 77 (п.), 88

"Сент-Трюйден" забив гол уже на 5-й хвилині, але до кінця першого тайму двічі пропустив.

У другому таймі ситуація змінилася, оскільки форвард гостей Койта упродовж 10 хвилин зробив дубль й знову вивів команду вперед.

"Вестерло" зміг зрівняти рахунок на першій доданій хвилині матчу.

Сидорчук провів на полі весь матч, 60 разів торкався м’яча, віддав дві ключові передачі, точність передач становила 73%. Здійснив два удари повз ворота та один раз влучив у стійку. Українець виграв сім єдиноборств з 11, заробив один фол, зробив 4 відбори, 14 втрат та успішно провів дві з трьох спроб дриблінгу.

Після нічиєї "Вестерло" продовжило залишатися на передостанньому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 11 очок. "Сент-Трюйден" з 18 набраними балами йде восьмим.

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