Сикан признался, что помогло Баварии разгромить Шахтер в ЛЧ

Сикан празднует гол Кевина. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан поделился мнением об игре своей команды в поединке Лиги чемпионов с "Баварией". Футболист назвал переломный момент матча.

Сикан уверен, что "Шахтер" мог рассчитывать на другой результат в этом противостоянии, сообщает Megogo.

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В матче 6 тура Лиги чемпионов "Шахтер" не смог избежать поражения от "Баварии". Именно "горняки" первыми забили гол, но проиграли первый тайм со счетом 1:2. После перерыва в ворота украинской команды был назначен сомнительный пенальти. Даниил Сикан заявил, что третий пропущенный гол негативно повлиял на игру "горняков" в моральном плане.

Сикан, Бондарь и Конопля. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Что Сикан сказал об игре "Шахтера"

Форвард донецкой команды после второго гола в ворота Дмитрия Ризныка кричал на партнеров, пробовал их взбодрить и заставить перестать допускать ошибки в обороне. Сикан подтвердил, что "Шахтер" не собирался играть против "Баварии" от обороны. "Горняки" сделали ставку на контратаки, но второй и третий гол мюнхенцев "сломали" футболистов "Шахтера".

Команда Марино Пушич набрала всего 4 балла в 6 матчах основного этапа Лиги чемпионов. "Шахтер" занимает 27 место в общей турнирной таблице. Следующий матч в турнире "горняки" сыграют 22 января 2025 года против французского "Бреста".

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