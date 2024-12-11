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Сікан назвав головну помилку Шахтаря у матчі ЛЧ з Баварією

11 грудня 2024 08:51
Станіслав Костюк - Редактор
Сікан зізнався, що допомогло Баварії розгромити Шахтар у ЛЧ
Сікан святкує гол Кевіна. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан поділився думкою про гру своєї команди у поєдинку Ліги чемпіонів із "Баварією". Футболіст назвав переломний момент матчу.

Сікан упевнений, що "Шахтар" міг розраховувати на інший результат у цьому протистоянні, повідомляє Megogo.

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У матчі 6 туру Ліги чемпіонів "Шахтар" не зміг уникнути поразки від "Баварії". Саме "гірники" першими забили гол, але програли перший тайм із рахунком 1:2. Після перерви у ворота української команди було призначено сумнівний пенальті. Данило Сікан заявив, що третій пропущений гол негативно вплинув на гру "гірників" у моральному плані.

Данило Сікан
Сікан, Бондар та Конопля. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Що Сікан сказав про гру "Шахтаря"

Форвард донецької команди після другого гола у ворота Дмитра Різника кричав на партнерів, пробував їх підбадьорити й змусити припинити припускатися помилок в обороні. Сікан підтвердив, що "Шахтар" не збирався грати проти "Баварії" від оборони. "Гірники" зробили ставку на контратаки, але другий та третій гол мюнхенців "зламали" футболістів "Шахтаря".

Команда Маріно Пушич набрала лише 4 бали у 6 матчах основного етапу Ліги чемпіонів. "Шахтар" посідає 27 місце у загальній турнірній таблиці. Наступний матч у турнірі "гірники" зіграють 22 січня 2025 проти французького "Бреста".

Нагадаємо, у донецькому "Шахтарі" можуть поміняти головного тренера — вже відомо, хто замінить Маріно Пушича.

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Олімпійський призер Ілля Ковтун не став святкувати перемогу у чемпіонаті Німеччини з українським прапором.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Баварія Данило Сікан

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