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Сикану пришлось просить прощения у Левого Берега

18 августа 2024 23:09
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Даниил Сикан извинился за эмоциональное празднование гола в матче Шахтера
Даниил Сикан после забитого гола "Левому Берегу". Фото: "Шахтер"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В рамках третьего тура Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" обыграл киевский "Левый Берег". Единственный мяч в матче забил Данило Сикан.

После игры Сикан высказался о победе в эфире УПЛ ТВ.

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За что извинился Сикан

Сикан, для которого матч с "Левым Берегом" был сотым в составе "Шахтера", извинился за очень эмоциональное празднование. После забитого гола футболист кричал на соперников.

По словам Даниила, нельзя так себя вести, как поступил он.

"Хотел бы извиниться перед игроками "Левого Берега" за свое празднование гола. Немного эмоционально. Мы все профессионалы и понимаем, за что мы играем, и так себя вести нельзя", — сказал Сикан.

Также Сикан признался, что "Левый Берег" был очень тяжелым соперником, ничего не дававшим сделать, особенно в первом тайме, где была плотная игра в обороне.

Даниил признался, что команда второй матч подряд прогрессирует не теми темпами, которыми хотелось бы.

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футбол ФК Шахтер Даниил Сикан Левый Берег

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