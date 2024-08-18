Данило Сікан вибачився за емоційне святкування голу в матчі Шахтаря

Данило Сікан після забитого голу "Лівому Берега". Фото: "Шахтар"

В рамках третього туру Української прем’єр-ліги донецький "Шахтар" обіграв київський "Лівий Берег". Єдиний м’яч у матчі забив Данило Сікан.

Після гри Сікан висловився про перемогу в ефірі УПЛ ТБ.

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За що перепросив Сікан

Сікан, для якого матч з "Лівим Берегом" був сотим у складі "Шахтаря", перепросив за дуже емоційне святкування. Після забитого голу футболіст кричав на суперників.

За словами Данила, не можна так себе поводити, як зробив він.

"Хотів би вибачитися перед гравцями "Лівого Берега" за своє святкування голу. Трішки емоційно. Ми всі професіонали і розуміємо, за що ми граємо, і так себе поводити не можна", — сказав Сікан.

Також Сікан зізнався, що "Лівий Берег" був дуже важким суперником, який нічого не давав зробити, особливо, в першому таймі, де була щільна гра в обороні.

Данило зізнався, що команда другий матч підряд прогресує не тими темпами, якими б хотілося.

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