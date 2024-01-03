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Симеоне оценил шансы Жироны на чемпионство перед матчем с Атлетико

3 января 2024 16:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Симеоне оценил шансы Жироны на чемпионство перед матчем с Атлетико
Диего Симеоне во время матча. Фото: REUTERS/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне осторожно прокомментировал форму своей команды перед матчем с "Жироной". Аргентинец считает, что один из нынешних лидеров турнирной таблицы может стать чемпионом по итогам сезона. 

Симеоне похвалил наставника "Жироны" Мичела, сообщает Sport.es

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В центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" примет "Атлетико". Перед стартом тура каталонцы занимают второе место в турнирной таблице и опережают мадридцев, которые идут на третье строчке, на семь очков. 

Жирона
Игроки "Жироны" празднуют победу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Что Симеоне сказал про "Жирону" 

Главный тренер "матрасников" прекрасно понимает, что в случае поражения от каталонцев его команде будет сложно сохранить надежду на завоевание чемпионского титула. Диего Симеоне похвалил "Жирону" и назвал эту команду одним из главных претендентов на победу в Ла Лиге. 

"Жирона" проводит лучший сезон в своей истории. Это мотивирует игроков работать на пределе сил в каждом матче. Очень сложно противостоять сопернику, который поймал кураж. 

Одна из главных заслуг в успехах "Жироны" принадлежит главному тренеру команды. Его четкие идем, умение донести их до футболистов и создать благоприятную атмосферу, приверженность атаке делают этот коллектив реальным претендентом на чемпионский титул. Молодая команда, которая стремится к совершенству. Будет сложно им противостоять", — заявил Диего Симеоне. 

Поединок "Жироны" с "Атлетико" пройдет в среду, третьего января, в 22:30 по киевскому времени. 

Напомним, Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины близок к переходу в чемпионат Англии. 

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