Симеоне оценил шансы Жироны на чемпионство перед матчем с Атлетико

Диего Симеоне во время матча. Фото: REUTERS/Susana Vera

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне осторожно прокомментировал форму своей команды перед матчем с "Жироной". Аргентинец считает, что один из нынешних лидеров турнирной таблицы может стать чемпионом по итогам сезона.

Симеоне похвалил наставника "Жироны" Мичела, сообщает Sport.es.

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В центральном матче 19-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" примет "Атлетико". Перед стартом тура каталонцы занимают второе место в турнирной таблице и опережают мадридцев, которые идут на третье строчке, на семь очков.

Игроки "Жироны" празднуют победу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Что Симеоне сказал про "Жирону"

Главный тренер "матрасников" прекрасно понимает, что в случае поражения от каталонцев его команде будет сложно сохранить надежду на завоевание чемпионского титула. Диего Симеоне похвалил "Жирону" и назвал эту команду одним из главных претендентов на победу в Ла Лиге.

"Жирона" проводит лучший сезон в своей истории. Это мотивирует игроков работать на пределе сил в каждом матче. Очень сложно противостоять сопернику, который поймал кураж.

Одна из главных заслуг в успехах "Жироны" принадлежит главному тренеру команды. Его четкие идем, умение донести их до футболистов и создать благоприятную атмосферу, приверженность атаке делают этот коллектив реальным претендентом на чемпионский титул. Молодая команда, которая стремится к совершенству. Будет сложно им противостоять", — заявил Диего Симеоне.

Поединок "Жироны" с "Атлетико" пройдет в среду, третьего января, в 22:30 по киевскому времени.

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