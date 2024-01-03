Сімеоне оцінив шанси Жирони на чемпіонство перед матчем з Атлетіко

Дієго Сімеоне під час матчу. Фото: REUTERS/Susana Vera

Головний тренер іспанського "Атлетіко" Дієго Сімеоне обережно прокоментував форму своєї команди перед матчем із "Жироною". Аргентинець вважає, що один із нинішніх лідерів турнірної таблиці може стати чемпіоном за підсумками сезону.

Сімеоне похвалив наставника "Жирони" Мічела, повідомляє Sport.es.

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У центральному матчі 19-го туру іспанської Ла-Ліги "Жирона" прийматиме "Атлетіко". Перед стартом туру каталонці посідають друге місце у турнірній таблиці та випереджають мадридців, які йдуть на третій сходинці, на сім очок.

Гравці "Жирони" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Що Сімеоне сказав про "Жирону"

Головний тренер "матрацників" чудово розуміє, що у разі поразки від каталонців його команді буде складно зберегти надію на завоювання чемпіонського титулу. Дієго Сімеоне похвалив "Жирону" і назвав цю команду одним із головних претендентів на перемогу у Ла-Лізі.

"Жирона" проводить найкращий сезон у своїй історії. Це мотивує гравців працювати на межі сил у кожному матчі. Дуже складно протистояти супернику, який упіймав кураж.

Одна з головних заслуг успіху "Жирони" належить головному тренеру команди. Його чіткі йдемо, вміння донести їх до футболістів та створити сприятливу атмосферу, відданість атаці роблять цей колектив реальним претендентом на чемпіонський титул. Молода команда, яка прагне досконалості. Буде складно їм протистояти", — заявив Дієго Сімеоне.

Поєдинок "Жирони" з "Атлетіко" відбудеться в середу, третього січня, о 22:30 за київським часом.

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