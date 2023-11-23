Семья Шовковского рассказала о главной цели тренера в Динамо
Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский не скрывает желания возглавить команду на постоянной основе. У него есть время, чтобы продемонстрировать позитивную динамику в игре команды.
Семья Шовковского поддерживает молодого тренера, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Tribuna".
Сын главного тренера "Динамо" Владислав Шовковский подтвердил, что наставник "бело-синих" получил работу, о которой очень давно мечтал. Он пользуется полной поддержкой семьи и понимает, как добиться цели.
Что Шовковский хочет создать в "Динамо"
Главный тренер "бело-синих" собирается доказать президенту клуба Игорю Суркису, что именно он должен работать с командой. После того как Александр Шовковский возглавил "Динамо" вследом за уходом Мирчи Луческу, результаты киевлян улучшились.
Владислав Шовковский считает, что "Динамо" было лучшим клубом, в котором его отец мог начать карьеру главного тренера. Нынешний наставник "бело-синих" всем сердцем любит киевскую команду.
"Он сделает все, чтобы "Динамо" снова демонстрировало результаты, которые понравятся и болельщикам, и руководству клуба. Я действительно рад за него. У отца есть потенциал, как и у нынешнего "Динамо", — заявил Владислав Шовковский.
Напомним, "Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.
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