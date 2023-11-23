Сім'я Шовковського розповіла про головну мету тренера у Динамо

Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Виконувач обов'язків головного тренера київського "Динамо" Олександр Шовковський не приховує бажання очолити команду на постійній основі. Він має час, щоб продемонструвати позитивну динаміку у грі команди.

Сім'я Шовковського підтримує молодого тренера, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Tribuna".

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Шовковський із гравцями на базі клубу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський хоче створити у "Динамо"

Головний тренер "біло-синіх" має намір довести президенту клубу Ігорю Суркісу, що саме він має працювати з командою. Після того, як Олександр Шовковський очолив "Динамо" слідом за відставкою Мірчі Луческу, результати киян покращилися.

Владислав Шовковський вважає, що "Динамо" є найкращим клубом, у якому його батько міг розпочати кар'єру головного тренера. Цьогорічний наставник "біло-синіх" усім серцем любить київську команду.

"Він зробить усе, щоб "Динамо" знову демонструвало результати, які сподобаються і вболівальникам, і керівництву клубу. Я справді радий за нього. Батько має потенціал, як і нинішній "Динамо", — заявив Владислав Шовковський.

Нагадаємо, "Динамо" розглядає кандидатуру відомого тренера замість Шовковського.

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