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Сын Григория Суркиса пошел на повышение в Динамо

26 июня 2024 11:15
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Агабекян Карен
редактор
Вячеслав Суркис заменит Бущана на тренировочном сборе
Вячеслав Суркис. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" определилось с игроками, которые отправятся с командой на первый тренировочный сбор. Среди них не оказалось Георгия Бущана, выступающего со сборной Украины на Евро-2024.

Заменит основного вратаря "Динамо" сын бывшего президента клуба Григория Суркиса Вячеслав. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Вячеслав Суркис раньше играл в молодежных командах "Динамо". В прошлом сезоне в составе U-19 он стал чемпионом Украины.

Суркис занял вакантное вратарское место на сборах. При этом после возвращения Бущана Вячеслав должен вернуться в молодежку.

Отметим, что Суркис-младший был одним из главных действующих лиц массовой драки, произошедшей в прошлом сезоне после победы "Динамо" U-19 над донецким "Шахтером". Эта победа гарантировала команде чемпионский титул.

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Динамо
УПЛ
Григорий Суркис

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