Вячеслав Суркис заменит Бущана на тренировочном сборе

Вячеслав Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" определилось с игроками, которые отправятся с командой на первый тренировочный сбор. Среди них не оказалось Георгия Бущана, выступающего со сборной Украины на Евро-2024.

Заменит основного вратаря "Динамо" сын бывшего президента клуба Григория Суркиса Вячеслав. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Вячеслав Суркис раньше играл в молодежных командах "Динамо". В прошлом сезоне в составе U-19 он стал чемпионом Украины.

Суркис занял вакантное вратарское место на сборах. При этом после возвращения Бущана Вячеслав должен вернуться в молодежку.

Отметим, что Суркис-младший был одним из главных действующих лиц массовой драки, произошедшей в прошлом сезоне после победы "Динамо" U-19 над донецким "Шахтером". Эта победа гарантировала команде чемпионский титул.

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