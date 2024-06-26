В'ячеслав Суркіс замінить Бущана на тренувальному зборі Динамо

Син Григорія Суркіса пішов на підвищення в Динамо
Київське "Динамо" визначилось з гравцями, які поїдуть з командою на перший тренувальний збір. Серед них не опинилося Георгія Бущана, який наразі виступає зі збірною України на Євро-2024.
Замінить основного воротаря "Динамо" син колишнього президента клубу Григорія Суркіса Вʼячеслав. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Суркіс зіграє за основну команду
Вʼячеслав Суркіс раніше грав у молодіжних командах "Динамо". Минулого сезону у складі U-19 він став чемпіоном України.
Суркіс зайняв вакантне воротарське місце на зборах. При цьому, після повернення Бущана Вʼячеслав має повернутися в молодіжку.
Зазначимо, що Суркіс-молодший був одним із головних дійових осіб масової бійки, яка сталася минулого сезону після перемоги "Динамо" U-19 над донецьким "Шахтарем". Ця перемога гарантувала команді чемпіонський титул.
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