В'ячеслав Суркіс замінить Бущана на тренувальному зборі Динамо

Вʼячеслав Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" визначилось з гравцями, які поїдуть з командою на перший тренувальний збір. Серед них не опинилося Георгія Бущана, який наразі виступає зі збірною України на Євро-2024.

Замінить основного воротаря "Динамо" син колишнього президента клубу Григорія Суркіса Вʼячеслав. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Вʼячеслав Суркіс раніше грав у молодіжних командах "Динамо". Минулого сезону у складі U-19 він став чемпіоном України.

Суркіс зайняв вакантне воротарське місце на зборах. При цьому, після повернення Бущана Вʼячеслав має повернутися в молодіжку.

Зазначимо, що Суркіс-молодший був одним із головних дійових осіб масової бійки, яка сталася минулого сезону після перемоги "Динамо" U-19 над донецьким "Шахтарем". Ця перемога гарантувала команді чемпіонський титул.

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