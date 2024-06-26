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Син Григорія Суркіса пішов на підвищення в Динамо

26 червня 2024 11:15
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Агабекян Карен
редактор
В'ячеслав Суркіс замінить Бущана на тренувальному зборі Динамо
Вʼячеслав Суркіс. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" визначилось з гравцями, які поїдуть з командою на перший тренувальний збір. Серед них не опинилося Георгія Бущана, який наразі виступає зі збірною України на Євро-2024.

Замінить основного воротаря "Динамо" син колишнього президента клубу Григорія Суркіса Вʼячеслав. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Вʼячеслав Суркіс раніше грав у молодіжних командах "Динамо". Минулого сезону у складі U-19 він став чемпіоном України.

Суркіс зайняв вакантне воротарське місце на зборах. При цьому, після повернення Бущана Вʼячеслав має повернутися в молодіжку.

Зазначимо, що Суркіс-молодший був одним із головних дійових осіб масової бійки, яка сталася минулого сезону після перемоги "Динамо" U-19 над донецьким "Шахтарем". Ця перемога гарантувала команді чемпіонський титул.

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футбол
Динамо
УПЛ
Григорій Суркіс

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