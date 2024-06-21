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Стало відомо, де Динамо зіграє матч Ліги чемпіонів

21 червня 2024 06:45
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Агабекян Карен
редактор
Динамо Київ проведе матч Ліги чемпіонів проти Партизана у Польщі
Президент "Динамо" Ігор Суркіс та головний тренер Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів стартує цього сезону в єврокубках київське "Динамо". Суперником українців буде сербський "Партизан".

За інформацією сербського порталу sportklub.n1info.rs, "Динамо" проведе домашній матч у Польщі.

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"Арена Люблін" стане домашньою для "Динамо". Фото: ФК "Мотор Люблін"

Де "Динамо" прийме "Партизан"

За інформацією джерела, "Партизану" повідомили, що матч відбудеться 23 чи 24 липня у польському Любліні на "Люблін Арені".

Спочатку "Динамо" планувало зіграти матч у польському Лодзі, але запізнилося, оскільки ізраїльські "Маккабі" Хайфа і "Хапоель" Беер-Шева, що грають на нейтральній території, зарезервували два стадіони в місті.

На "Люблін Арені" грає місцевий "Мотор" із другого дивізіону національної першості. Стадіон вміщує 15 500 місць.

"Динамо" ще у травні вело переговори про оренду арени у Любліні для матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Якщо "Динамо" проб'ється до групового етапу Ліги чемпіонів, то розгляне варіанти з німецькими містами. Для ігор у Лізі Європи та Лізі конференцій буде достатньо арени у Любліні.

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