Динамо Київ проведе матч Ліги чемпіонів проти Партизана у Польщі

Президент "Динамо" Ігор Суркіс та головний тренер Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів стартує цього сезону в єврокубках київське "Динамо". Суперником українців буде сербський "Партизан".

За інформацією сербського порталу sportklub.n1info.rs, "Динамо" проведе домашній матч у Польщі.

Читайте також:

"Арена Люблін" стане домашньою для "Динамо". Фото: ФК "Мотор Люблін"

Де "Динамо" прийме "Партизан"

За інформацією джерела, "Партизану" повідомили, що матч відбудеться 23 чи 24 липня у польському Любліні на "Люблін Арені".

Спочатку "Динамо" планувало зіграти матч у польському Лодзі, але запізнилося, оскільки ізраїльські "Маккабі" Хайфа і "Хапоель" Беер-Шева, що грають на нейтральній території, зарезервували два стадіони в місті.

На "Люблін Арені" грає місцевий "Мотор" із другого дивізіону національної першості. Стадіон вміщує 15 500 місць.

"Динамо" ще у травні вело переговори про оренду арени у Любліні для матчів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Якщо "Динамо" проб'ється до групового етапу Ліги чемпіонів, то розгляне варіанти з німецькими містами. Для ігор у Лізі Європи та Лізі конференцій буде достатньо арени у Любліні.

Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.