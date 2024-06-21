Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Стало известно, где Динамо сыграет матч Лиги чемпионов arrow

Стало известно, где Динамо сыграет матч Лиги чемпионов

21 июня 2024 06:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Динамо Киев проведет матч Лиги чемпионов против Партизана в Польше
Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов стартует в текущем сезоне еврокубков киевское "Динамо". Соперником украинцев будет сербский "Партизан".

По информации сербского портала sportklub.n1info.rs, "Динамо" проведет домашний матч в Польше.

Читайте также:
Стадион, где "Динамо" сыграет в еврокубках
"Арена Люблин" станет домашней для "Динамо". Фото: ФК "Мотор Люблин"

Где "Динамо" примет "Партизан"

По информации источника, "Партизану" сообщили, что матч состоится 23 или 24 июля в польском Люблине на "Люблин Арене".

Изначально "Динамо" планировало сыграть матч в польском Лодзе, но опоздало, поскольку играющие на нейтральной территории израильские "Маккаби" Хайфа и "Хапоэль" Беер-Шева зарезервировали два стадиона в городе.

На "Люблин Арене" играет местный "Мотор" из второго дивизиона национального первенства. Стадион вмещает 15 500 мест.

"Динамо" еще в мае вело переговоры об аренде арены в Люблине для матчей квалификации Лиги чемпионов.

Если "Динамо" пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, то рассмотрит варианты с немецкими городами. Для игр в Лиге Европы и Лиге конференций будет достаточно арены в Люблине.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.

футбол
Лига чемпионов
Динамо
еврокубки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту