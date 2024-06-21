Динамо Киев проведет матч Лиги чемпионов против Партизана в Польше

Президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов стартует в текущем сезоне еврокубков киевское "Динамо". Соперником украинцев будет сербский "Партизан".

По информации сербского портала sportklub.n1info.rs, "Динамо" проведет домашний матч в Польше.

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Где "Динамо" примет "Партизан"

По информации источника, "Партизану" сообщили, что матч состоится 23 или 24 июля в польском Люблине на "Люблин Арене".

Изначально "Динамо" планировало сыграть матч в польском Лодзе, но опоздало, поскольку играющие на нейтральной территории израильские "Маккаби" Хайфа и "Хапоэль" Беер-Шева зарезервировали два стадиона в городе.

На "Люблин Арене" играет местный "Мотор" из второго дивизиона национального первенства. Стадион вмещает 15 500 мест.

"Динамо" еще в мае вело переговоры об аренде арены в Люблине для матчей квалификации Лиги чемпионов.

Если "Динамо" пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, то рассмотрит варианты с немецкими городами. Для игр в Лиге Европы и Лиге конференций будет достаточно арены в Люблине.

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