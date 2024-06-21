Динамо Киев проведет матч Лиги чемпионов против Партизана в Польше

Стало известно, где Динамо сыграет матч Лиги чемпионов
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов стартует в текущем сезоне еврокубков киевское "Динамо". Соперником украинцев будет сербский "Партизан".
По информации сербского портала sportklub.n1info.rs, "Динамо" проведет домашний матч в Польше.
Где "Динамо" примет "Партизан"
По информации источника, "Партизану" сообщили, что матч состоится 23 или 24 июля в польском Люблине на "Люблин Арене".
Изначально "Динамо" планировало сыграть матч в польском Лодзе, но опоздало, поскольку играющие на нейтральной территории израильские "Маккаби" Хайфа и "Хапоэль" Беер-Шева зарезервировали два стадиона в городе.
На "Люблин Арене" играет местный "Мотор" из второго дивизиона национального первенства. Стадион вмещает 15 500 мест.
"Динамо" еще в мае вело переговоры об аренде арены в Люблине для матчей квалификации Лиги чемпионов.
Если "Динамо" пробьется в групповой этап Лиги чемпионов, то рассмотрит варианты с немецкими городами. Для игр в Лиге Европы и Лиге конференций будет достаточно арены в Люблине.
Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.
Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.
Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.
"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".
Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.
Читайте Новини.LIVE!