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Сын Маркевича выехал в Испанию после вступления в силу закона про мобилизацию

29 мая 2024 17:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сын Маркевича выехал в Испанию после вступления в силу закона про мобилизацию
Остап Маркевич во время тренировки. Фото: instagram.com/ostap_markevych/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тренер львовских "Карпат" Остап Маркевич не планирует работать в клубе во время следующего сезона. Сын Мирона Маркевича выехал из Украины, чтобы продлить статус резидента Испании. 

Маркевич пообещал вернуться в Украину в установленные законом сроки, сообщает "Украинский футбол". 

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Остап Маркевич известен по работе тренером в таких командах, как "Агробизнес", "Черноморец" и "Мариуполь". Нынешний сезон он провел в "Карпатах", где входил в штаб главного тренера Мирона Маркевича. Однако наставник не присутствовал на матчах львовской команды "Левым берегом" и "Ингульцом". 

Остап Маркевич и Александр Усик
Остап Маркевич (слева) и боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/ostap_markevych/

Почему Маркевич уехал из Украины

Маркевич подтвердил информацию о том, что выехал в Испанию. По его словам, он с 2015 года живет в этой стране вместе с семьей, сын ходит в местную школу. Тренер продлевает статус резидента и сейчас должен физически находиться в Испании. 

Остап Маркевич не в первые раз уехал из Украины за последние годы. Он заявил, что делает это легальным образом и планирует вернуться на родину. 

Что касается дальнейшей карьеры в "Карпатах", Маркевич заявил, что не сумел отказать отцу в просьбе помочь вывести львовян в Премьер-лигу. Но он больше не собирается работать помощником тренера, хотя готов работать на административной должности. Но Маркевич считает приоритетом самостоятельную карьеру тренера в украинской или зарубежной команде. 

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В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром". 

спорт
футбол
мобилизация
тренер
Карпаты Львов
Остап Маркевич

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