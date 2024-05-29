Сын Маркевича выехал в Испанию после вступления в силу закона про мобилизацию

Остап Маркевич во время тренировки. Фото: instagram.com/ostap_markevych/

Тренер львовских "Карпат" Остап Маркевич не планирует работать в клубе во время следующего сезона. Сын Мирона Маркевича выехал из Украины, чтобы продлить статус резидента Испании.

Маркевич пообещал вернуться в Украину в установленные законом сроки, сообщает "Украинский футбол".

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Остап Маркевич известен по работе тренером в таких командах, как "Агробизнес", "Черноморец" и "Мариуполь". Нынешний сезон он провел в "Карпатах", где входил в штаб главного тренера Мирона Маркевича. Однако наставник не присутствовал на матчах львовской команды "Левым берегом" и "Ингульцом".

Остап Маркевич (слева) и боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/ostap_markevych/

Почему Маркевич уехал из Украины

Маркевич подтвердил информацию о том, что выехал в Испанию. По его словам, он с 2015 года живет в этой стране вместе с семьей, сын ходит в местную школу. Тренер продлевает статус резидента и сейчас должен физически находиться в Испании.

Остап Маркевич не в первые раз уехал из Украины за последние годы. Он заявил, что делает это легальным образом и планирует вернуться на родину.

Что касается дальнейшей карьеры в "Карпатах", Маркевич заявил, что не сумел отказать отцу в просьбе помочь вывести львовян в Премьер-лигу. Но он больше не собирается работать помощником тренера, хотя готов работать на административной должности. Но Маркевич считает приоритетом самостоятельную карьеру тренера в украинской или зарубежной команде.

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